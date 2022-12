Arxiu - Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conegut com 'El Pequeño Nicolás', en arribar a l'Audiència Provincial de Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu

L'Audiència Provincial de Madrid ha condemnat Francisco Nicolás Gómez Iglesias , conegut com 'El Pequeño Nicolás', a 3 anys i 5 mesos de presó per un delicte d'usurpació de funcions públiques i un delicte continuat de falsedat en document oficial comès per un particular en fer-se passar per un membre del Govern de Mariano Rajoy en una operació de compravenda d'un immoble.

En una sentència, els magistrats de la Secció Setena han considerat pertinent absoldre Gómez Iglesias del delicte d'estafa pel qual va ser acusat.

La decisió té lloc després que el 7 de novembre passat el tribunal deixés vist per a sentència el judici en què 'El Pequeño Nicolás' va negar que es fes passar per un membre del Govern per estafar l'empresari Javier Martínez de la Hidalga en la venda d'una finca situada a Toledo anomenada 'La Alamedilla', tal com sostenia la Fiscalia a l'escrit d'acusació en què reclamava sis anys de presó per al jove.