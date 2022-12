La Conselleria de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat ha iniciat els treballs per exhumar les restes del militant antifranquista Cipriano Martos, assassinat el 1973. - CONSELLERIA DE JUSTÍCIA

La Conselleria de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat ha iniciat aquest dilluns els treballs per exhumar les restes del militant antifranquista Cipriano Martos, que va ser assassinat sota tortures de la Guàrdia Civil el 1973, ha explicat el departament en un comunicat.

Els treballs d'exhumació se situen a una fossa del cementiri municipal de Reus (Tarragona) i la previsió és que durin uns dos mesos i mig.

El procés inclou l'excavació d'antropòlegs forenses i arqueòlegs per trobar les restes, que estan en una fossa comuna on hi ha altres cossos , i en localitzar el de Martos es prendran restes òssies per aconseguir mostres d'ADN i verificar-ne la identitat.

El director general de Memòria Democràtica, Alfons Aragonesos, ha acudit a l'inici dels treballs amb el germà del militant, Antonio Martos, i ha assenyalat: “Estem parlant de drets humans, drets de les famílies i dret de la societat catalana a saber què va passar durant la guerra civil i el franquisme".

"Gràcies a la família, associacions i periodistes com Roger Mateos, que van treure a la llum la figura de Cipriano, la societat es va organitzar i va demanar a l'administració que intervingués a la fossa", ha explicat Aragonesos, que també ha destacat l'experiència de els treballadors que faran l'exhumació.