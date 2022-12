Les persones amb sobrepès i obesitat poden engreixar entre 3 i 5 quilos per Nadal. segons avisen des de l'Institut Mèdic Europeu de l'Obesitat (IMEO), que estimen que les persones que no tenen tendència a engreixar-se i normalment no fan dieta poden arribar a agafar entre 1 i 2 quilos.

Per això proporcionen una sèrie de consells, sent el primer reduir les quantitats de la ingesta per evitar la sensació de inflor i pesadesa. "No cal oblidar que el nostre estómac és un múscul; quan està sense activitat té una capacitat de 50 mil·lilitres, però en funció de la ingesta el seu volum es pot dilatar unes 80 vegades, donant cabuda a uns 4 litres d'aliment", comenten.

"Això és el que passa en molts casos quan arriben el Nadal: mengem per sobre de les nostres necessitats fins al punt de notar que el nostre estómac esclatarà i no pensem que podem perjudicar-lo greument", adverteix la nutricionista clínica Carmen Escalada.

També insten a evitar fregits, picants i menjars rics en greixos saturats que dificulten la digestió. En concret, els picants contenen capsaïcina, que, a més d'irritar la mucosa gàstrica, accelera el trànsit intestinal i la freqüència cardíaca fent que la digestió es vegi perjudicada de manera important.

També cal anar amb compte amb els aliments crus per descartar una possible intoxicació. A més, també són més difícils i lents de pair.

Tampoc no s'ha d'abusar de postres elaborades amb substitutius del sucre acalòrics que perjudiquen la microbiota intestinal. En aquest sentit, recorden que, en època nadalenca, és habitual que s'acabin els grans àpats amb unes postres dolces. En aquest punt, pel fet que cada cop hi ha més conscienciació sobre el control del pes i els nivells de greix corporal, ha augmentat el nombre de persones que per elaborar-los utilitzen substitutius del sucre acalòrics com són la sacarina, el maltitol o el xilitol. "El problema és que tots contribueixen a un empobriment de la microbiota intestinal ia un augment de la flatulència", adverteixen.

També recomanen evitar el consum de begudes amb gas o cafeïna, perquè generen sensació de pesadesa i inflor. Les begudes amb gas afavoreixen el ventre voluminós i l'excés de gasos. D'altra banda, l'abús de la cafeïna té dos problemes evidents: afavoreix la producció d'àcid per part de l'estómac, augmentant el grau d'acidesa i augmenta la probabilitat de patir estrès i ansietat. A més, les begudes alcohòliques també irriten la mucosa de l'estómac, augmentant la sensació de dolor i d'incomoditat.

PLANIFICAR ELS MENJARS AMB TEMPS



Per intentar reduir les quantitats d'aliment que s'ingereixen en aquestes dates, un truc fàcil pot ser planificar els menjars amb temps. Per això, cal tenir en compte que més o menys la meitat de la ingesta total ha d'estar constituïda pel plat principal, sent l'ideal que sigui una carn o peix amb una guarnició de verdures o hortalisses. Per completar, es pot afegir un petit aperitiu que constituirà una cambra de la ingesta i unes postres per finalitzar.

"És molt fàcil caure en els excessos calòrics sense adonar-nos-en, per exemple, si el nostre menú al dinar de Nadal està elaborat per un aperitiu a base de croquetes, torrades amb formatges curats i melmelada i foie; el segueix un plat principal de llom de porc amb salsa roquefort i acaba amb unes quantes porcions de torró o massapà, l?aportació calòrica d?aquest menjar serà molt alta i el seu valor nutricional molt deficient", explica Escalada. "En concret, podem prendre unes 2.000 kcal (cosa que és aproximadament la mitjana de calories que un adult ha de prendre en un dia sencer) en només un àpat, mentre que ens faltaran nutrients tan importants com la fibra, aminoàcids essencials, vitamines i minerals “, afegeix.

Per això, aconsellen començar pels aperitius elaborats a base de vegetals, marisc o carn. "Alguns exemples poden ser una amanida d'escarola, formatge cottage i magrana, uns cruditès amb hummus o guacamole o xips de carxofa", suggereix la nutricionista de l'IMEO, Carmen Escalada.

Al plat principal, es recomana recórrer a proteïnes de qualitat acompanyades de verdures, ja sigui en la seva versió sòlida o en salses. Alguns exemples serien truita farcida de verdures en juliana, pularda rostida al romaní sobre llit de moniato, ceba i pastanagues o ceviche de musclos i llagostins amb ceba morada.

Pel que fa a les postres, proposen elaborar unes broquetes de fruita de temporada amb cobertura de xocolata negra, gotets de iogurt natural amb compota de poma i canyella o tòfones d'ametlla recobertes de xocolata negra amb cruixent de pistatxo.