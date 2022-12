Hospital Verge del Rocío de Sevilla @ep

Daniel, el nadó de 22 mesos de Manzanilla (Huelva) que va ser trobat dijous passat amb el seu avi després de desaparèixer tots dos el dia previ i que es trobava molt greu a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'Hospital Verge del Rocío de Sevilla ha mort aquest dimarts, segons ha confirmat l'alcalde de la localitat de Huelva, Cristóbal Carrillo.



Així mateix, Carrillo ha assenyalat que l'Ajuntament decretarà dos dies de dol oficial per la mort del nen, així com que se suspendran actes programats al municipi.



El nen estava ingressat molt greu a l'hospital sevillà des de dijous de la setmana passada després de trobar un veí el cotxe en què havia desaparegut el dia abans amb el seu avi, que va morir per un "esvaïment per hipoglucèmia", segons apuntava l'autòpsia practicada. La mare del nen ha explicat que patia "falta d'oxigen" per "estar tancat durant moltes hores al cotxe".



Va ser dimecres passat quan familiars de l'avi i del nadó van presentar davant del lloc de la Guàrdia Civil de Manzanilla una denúncia per la desaparició de tots dos, segons va informar la Guàrdia Civil.



L'institut armat havia activat un operatiu de recerca després de la interposició de la denúncia amb la participació de diverses patrulles i al qual també s'havia incorporat un helicòpter, cosa que estava supeditat a "l'evolució de l'estat de la meteorologia", a causa de les fortes pluges durant la setmana passada a la província.



Després d'això, dijous van ser localitzats per un ciutadà a l'interior d'un vehicle en un punt limítrof entre els termes municipals de Huelva de Villarrasa i Rociana del Condado. D'aquesta manera, l'avi ja estava sense vida i el menor va ser traslladat en estat greu en helicòpter a l'Hospital Verge del Rocío de Sevilla.



L'autòpsia practicada a l'avi va descartar el suïcidi i va apuntar que la seva mort podria haver estat originada per "esvaïment per hipoglucèmia". Tot i així, la Guàrdia Civil manté oberta la investigació per determinar les causes de la desaparició tant d'aquest home com del seu nét.