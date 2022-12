Canadà ha donat llum verda a una demanda col·lectiva contra Epic Games formulada per pares i tutors

que al·leguen que l'addicció de jugadors menors d'edat a Fortnite és similar a la dependència que

generen les drogues, concretament la cocaïna.



Tres pares de la ciutat del Quebec han demandat la desenvolupadora de videojocs, amb seu als Estats Units, perquè consideren que els creadors del títol van dissenyar deliberadament aquest joc perquè fos "altament addictiu".

Fortnite @ep



A causa de les característiques del 'battle royale', els demandants consideren que Fortnite ha perjudicat els nens, que han patit "danys psicològics, físics i financers" , segons informa CTV News. Les acusacions relacionades amb l'aspecte econòmic es deuen al fet que el videojoc ofereix la moneda exclusiva del títol, V-Bucks, que es compra amb diners reals dins de Fortnite.



De fet, segons els demandants, aquests nens haurien gastat "cents de dòlars", de vegades sense el seu coneixement, en personatges i altres característiques del videojoc, segons apunta la demanda col·lectiva presentada contra Epic Games.



Aquesta també fa referència al fet que el videojoc genera gran addicció. Tant és així que un dels menors afectats, identificat com a JO.Z, hauria jugat més de 7.781 hores a Fortnite en menys de dos anys.



Moltes d'aquestes partides, a més, s'haurien estès fins a les tres de la matinada. Un altre dels menors, en canvi, hauria acumulat 59.954 minuts a les partides del videojoc, cosa que equival a haver estat jugant durant 42 dies seguits i de forma ininterrompuda.



Des del jutjat del Quebec que ha donat llum verda a aquesta denúncia han indicat que "no hi ha certesa" que aquestes acusacions siguin reals , però que això "no exclou la possibilitat que el joc sigui de fet addictiu" i que, a més, "es presumeix que el seu creador i distribuïdor n'és conscient".



Un altre dels aspectes destacats d‟aquesta demanda és que els pares d‟una de les presumptes víctimes han comparat l‟addicció que pot generar una dependència similar a la de les drogues. En concret, a la cocaïna. És més, un dels pares signants de la denúncia ha presentat davant del tribunal un informe

metge en què es diagnosticava el seu fill de ciberaddicte.



Per part seva, Epic Games ha argumentat que aquestes acusacions no tenen fonament i que aquest informe no formava part d'un diagnòstic formal. Així mateix, ha insistit que no hi ha una definició clara que defineixi aquest presumpte trastorn o addicció.



En aquest sentit, Epic Games compta amb el suport de l'Associació Nord-americana de Psiquiatria, que comparteix aquesta apreciació, malgrat que el jutge sosté que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) sí que tipifica aquest problema com una malaltia des del 2018.



La desenvolupadora de videojocs té un termini de 30 dies per apel·lar aquestes acusacions encara que, en cas de no fer-ho, s'haurà de defensar als jutjats una vegada superi aquesta primera etapa del procés judicial.



En declaracions recollides per CTV News, la desenvolupadora ha insistit que compta amb "controls parentals líders a la indústria" que ofereixen a pares i tutors l'oportunitat de supervisar l'experiència digital dels seus fills.



Alhora, la portaveu de la companyia, Nathalie Muñoz, ha traslladat que planegen evidenciar que aquesta denúncia no està justificada. De moment, Epic Games disposa de 30 dies per apel·lar aquesta sentència.