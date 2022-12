D´esquerra a dreta, els consellers Josep Gonzàlez Cambray, Manel Balcells i la directora del servei de psiquiatria infantil de l´Hospital Parc Taulí, Montserrat Pàmies. - GOVERN

Un de cada quatre menors catalans d'entre 12 i 18 anys s'ha autolesionat alguna vegada a la vida, encara que no tots amb la mateixa assiduïtat, segons l''Enquesta de benestar emocional de l'alumnat 2022' del Govern per determinar el malestar dels joves catalans .

Els consellers d'Educació, Josep Gonzàlez Cambray , i de Salut, Manel Balcells , han presentat aquest dimecres en roda de premsa la 'Guia per a l'abordatge de la conducta suïcida i de les autolesions no suïcides al centre educatiu' per fer front a aquesta problemàtica.

Del total de joves d'ens 12 i 18 anys que s'han autolesionat el 2022, un 17,4% ho ha fet poques vegades, un 6,2% ho ha fet diverses vegades i un 3,2% ho ha fet sovint: "Hi ha un increment de les temptatives de suïcidi i autolesions en adolescents", ha advertit Balcells.

Així es desprèn d'un qüestionari que han respost 270.000 alumnes de 1.965 centres educatius catalans entre 10 i 18 anys al maig del 2022, dels quals 181.850 són alumnes d'entre 12 i 18 anys.

Davant d'aquesta situació han elaborat aquesta guia perquè els centres educatius disposin d'un protocol que acompanyi els docents davant d'una conducta suïcida o d'autolesió entre els alumnes i començaran la formació a partir del gener del 2023.

Cambray ha remarcat la importància de la prevenció i de donar resposta a les necessitats d'una generació de joves marcats per l'impacte de la pandèmia de Covid-19 , i ha afirmat que aquesta guia permetrà als docents reconèixer, identificar i actuar davant d'aquestes situacions .

GUIA



Segons la guia, el docent ha d'acompanyar el menor que verbalitza una intencionalitat suïcida i informar-lo dels recursos disponibles del sistema i, en el cas d'una temptativa de suïcidi dins del centre educatiu, ha de trucar immediatament al 061 Salut Respon.

Si la temptativa de suïcidi es realitza fora del centre, els equips d'atenció primària i orientadors del centre es coordinaran amb el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) o el servei d'infermeria del Programa Salut i Escola (PSiE).

Si es produeix un suïcidi al centre educatiu, la direcció del centre ha de trucar al 061, que es posarà en contacte amb el psicòleg del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) perquè informi la família.

Davant d'autolesions no suïcides, el document detalla les "actituds professionals" que cal mantenir per acompanyar l'alumne.

SUCCIDIS



La directora del servei de psiquiatria infantil de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell (Barcelona), Montserrat Pàmies, ha concretat que entre el 2017 i el 2021 han registrat 53 suïcidis de menors catalans , fet que suposa una incidència d'entre 1,9 i 2 casos per cada 100.000 habitants.

Pel que fa a les temptatives de suïcidi, Pàmies ha alertat que han augmentat un 195% en nenes i un 10% en nens arran de la pandèmia de Covid-19.