Torró de xocolata cruixent ECI

Les vendes de torró de xocolata cruixent, amb arròs inflat, dobleguen les dels tradicionals torrons d'ametlla amb mel, durs (d'Alacant) i tous (de Xixona). Tot i això, la seva qualitat deixa força a desitjar, adverteix l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU): 15 dels 17 torrons analitzats substitueixen part de la mantega de cacau per altres greixos més barats, com l'oli de gira-sol , el greix de palmell o la mantega de karité, cosa que al mateix temps llasta els seus resultats en degustació.

La manca de mantega de cacau s'amaga amb l'addició d'aromes i una quantitat generosa de sucres, que ronda el 50% del torró. Evidentment, el resultat no és el mateix: les proves de tast revelen sabors massa dolços, absència d'olor de xocolata, dificultats per fondre'l a la boca, una consistència massa dura o un extrusionat d'arròs (i blat de moro) que s'enganxa als queixals. Fins al punt que la meitat dels productes no superen la nota mínima per considerar-los acceptables.

En qualsevol cas, entre tots ells els dos millors són:

Torró de xocolata cruixent El Corte Inglés. Preu: 1,25€/250g (5€/kg). Qualificació global: 57 sobre 100. A favor: El millor valorat en la degustació pels experts pastissers; qualitat mitjana; barat, el preu més baix de lestudi. En contra: Substitueix part de la mantega de cacau per oli de gira-sol.

Torró de xocolata cruixent Picó . Preu: 1,99€/300g (6,63€/kg). Qualificació global: 56 sobre 100. A favor: El producte amb els ingredients de millor qualitat (utilitza només mantega de cacau). En contra: Tot i ser el segon torró més ben valorat en la degustació, és encara força millorable.

L'anàlisi també revela l'ús de diferents additius amb acció emulsionant per facilitar la barreja de greixos, com ara les lecitines (E322) o el poliricinoleat de poliglicerol (E476), aquest últim menys recomanable, ja que podria alterar la mucosa i la flora intestinal. Pel que fa als grans d'arròs del farciment, OCU observa que en realitat és un extrusionat de farines d'arròs, blat de moro i sal, inflat amb aire. Això sí, a diferència d'altres tipus de torrons, cap marca fa servir xarops de glucosa, més barats, en lloc de sucre.

En definitiva, OCU recomana un consum ocasional dels torrons de xocolata. Alhora que recorda que una senzilla pastilla de xocolata té una qualitat superior (i no per això resulta més cara), igual que el clàssic torró dur (d'Alacant) o tou (de Xixona), encara que aquests últims sí que surten força més cars : 15 €/kg de preu mitjà davant els 8,5 €/kg del torró de xocolata cruixent. Per cert, els preus dels torrons clàssics amb ametlles i mel han pujat una mitjana del 8% en els darrers 12 mesos.

OCU posa a més a disposició dels consumidors l'app OCU Market, per conèixer la valoració de Nutriscore, el nivell de greixos saturats, sucres i sal, el grau de processament (classificació NOVA) i la qualificació de l'anàlisi de torrons. També permet trobar els comerços més barats de la zona, ja que arreplega el preu de 150.000 productes d'alimentació i drogueria. Només cal llegir el codi de barres del producte o introduir-ne a mà la denominació.