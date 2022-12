Arxiu - Una dona amb un carret de nadó. - Joaquin Surer - Europa Press - Arxiu

Unes 300.000 famílies monoparentals i monomarentals amb dos fills seran considerades com a famílies nombroses amb la Llei de Famílies impulsada pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, l'avantprojecte del qual va ser aprovat aquest dimarts, en primera lectura, pel Consell de Ministres.

Actualment, segons dades del 2020 del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 , hi ha més de 750.000 famílies a Espanya amb títol en vigor de família nombrosa. La incorporació de les famílies amb un sol progenitor i dos fills passarà a incorporar prop de 300.000 famílies més, segons fonts del Ministeri de Drets Socials.

D'aquesta manera, la nova llei arribarà al 30% de les famílies monoparentals, encara que se'n quedaran fora el 70%, que són les que tenen un sol fill o filla.

L'equiparació d'aquest tipus de famílies se suma a famílies amb dos fills on un ascendent o descendent tingui discapacitat; les famílies amb dos fills encapçalades per una víctima de violència de gènere o per un cònjuge que hagi obtingut la guàrdia i custòdia exclusiva sense dret a pensió d'aliments i les famílies amb dos fills en què un progenitor estigui en tractament hospitalari durant un any o hagi ingressat a la presó.

Aquestes últimes ja estaven sent considerades com a "famílies nombroses" juntament amb aquelles amb un o dos ascendents, que comptin amb tres fills o més, com ja es contemplava, segons necessiten les mateixes fonts.

A més, les famílies monoparentals tindran categoria "especial" quan tinguin un fill i els seus ingressos anuals, dividits pel nombre d'integrants, no superin en còmput anual el 150% de l'IPREM vigent, incloses les pagues extraordinàries; quan tinguen un fill que tinga reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, una incapacitat per a treballar o estiga en situació de dependència; i quan la persona progenitora tingui reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% o una incapacitat per treballar o sigui persona en situació de dependència.

Respecte a les famílies que ja estaven considerades com a nombroses, la nova llei amplia la categoria "especial" a aquelles amb quatre fills --en comptes de cinc, com fins ara-- i les de tres fills dels quals almenys dos procedeixin de un o més parts, adopcions o acolliments o guarda amb fins d'adopció múltiples.

Així mateix, les unitats familiars amb tres fills es classificaran en la categoria "especial" quan els ingressos anuals de les mateixes, dividits pel nombre de membres que les componen, no superin en còmput anual el 150% de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) vigent, incloses les pagues extraordinàries. Així mateix, cada fill amb discapacitat o amb incapacitat per treballar, computarà com a dos per determinar la categoria en què es classifica.

Segons han explicat fonts de drets socials, la llei de famílies costarà al voltant de 700 milions d'euros, encara que a aquesta xifra caldrà sumar-hi els permisos que haurà d'assumir la funció pública.

L'avantprojecte haurà de tornar a segona volta al Consell de Ministres i, mentrestant, es negociarà en el marc del Diàleg Social, al si del Consell Territorial amb les comunitats autònomes i amb els grups parlamentaris. Posteriorment, la norma passarà a la tramitació parlamentària.

La llei de famílies forma part de les reformes i les fites que el Govern s'ha compromès amb la Comissió Europea a dur a terme en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). Per complir aquesta fita, la llei hauria d'estar aprovada entre el juny i el juliol del 2023.