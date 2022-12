Nostradamus @Twitter

Fa gairebé 500 anys, Michel de Nostradame, també conegut com Nostradamus, va publicar el seu infame llibre Les Prophéties, que conté 942 pronòstics que semblen predir el futur. El llibre va fer prediccions horribles sobre la Segona Guerra Mundial, l'ascens al poder de Hitler i la Revolució Francesa, i la majoria d'elles es van fer realitat.

Es diu que l'astròleg francès va predir l'assassinat de John F. Kennedy i fins i tot els atacs terroristes de l'11 de setembre al World Trade Center de Nova York. A Nostradamus també se li atribueix haver pronosticat amb precisió el començament de la pandèmia de coronavirus. Segons molts informes, més del 70% de les seves profecies s'han fet realitat fins ara.

Aquestes són algunes de les prediccions de Nostradamus per al 2023:

La Tercera Guerra Mundial

Una de les primeres prediccions per al 2023 que destaca és “una gran guerra”. Segons Nostradamus, "Set mesos després de la Gran Guerra, gent morta per males accions. Rouen, Evreux no cauran davant el Rei".

Això ha estat interpretat sobre la base del conflicte en curs entre Rússia i Ucraïna, que podria donar lloc a la Tercera Guerra Mundial. A l'esfereïdora predicció, la ciutat francesa de Rouen podria escapar-se de la cruenta batalla.

Escalfament global

El 2023, Nostradamus va predir que les temperatures augmentarien encara més i que el nivell del mar aconseguiria nivells inesperats.

Va escriure: "Com el sol, el cap socarrimà el mar brillant: els peixos vius del Mar Negre gairebé bulliran. Quan Rodes i Gènova estiguin mig mortes de gana, la gent local per tallar-los s'esforçarà".

Disturbis civils

Amb l'actual crisi del cost de vida i l'augment de l'escalfament global, els aldarulls civils podrien assolir nous màxims no desitjables el 2023. Nostradamus va predir: "Tard o d'hora veuràs grans canvis, terribles horrors i venjances".

També va escriure: "La trompeta tremola amb gran discòrdia. Un pacte trencat: aixecant el rostre al cel: la boca ensangonada nedarà en sang; el rostre ungit amb llet i mel jeu a terra".

Aquesta predicció implica que pot passar una revolta contra els rics a mesura que la gent lluiti contra el deteriorament de l'economia.

Nou Papa

La propera predicció de Nostradamus per al 2023 és l'arribada d'un nou Papa per succeir Francesc. Va predir que el Papa Francesc seria el darrer Papa veritable i que el proper Papa causaria un desastre.

El místic francès va escriure: "En la persecució final de la Santa Església Romana, hi haurà Pere el Romà, qui pacentarà el seu ramat enmig de moltes tribulacions, després de la qual cosa la ciutat dels set turons serà destruïda i el terrible Jutge jutjarà el poble . . La fi".

Foc Celestial

Nostradamus també va preveure "Foc celestial a l'edifici real". Es creu que això implica que un nou ordre mundial sorgirà de les cendres de la civilització. Els seguidors de Nostradamus creuen que això podria referir-se a la “fi dels temps” o al començament d'un nou ordre mundial.

Desastre econòmic

Després de la pandèmia de Covid-19 i la guerra actual a Ucraïna, el món està experimentant una crisi econòmica, amb molts països travessant situacions problemàtiques.

Al seu llibre, el vident francès va predir que "tan alt pujarà el bushel de blat, que l'home s'estarà menjant el proïsme". Aquesta predicció implica que una recessió econòmica podria conduir a la desesperació i la manca d'harmonia a causa de l'augment del cost de vida.