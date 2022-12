Stephen Boss , millor conegut com a DJ tWitch de The Ellen DeGeneres Show va morir dimarts en una habitació d'hotel de Los Angeles. Segons informa Deadline, tenia 40 anys i es va suïcidar. La seva mort va ser confirmada pel metge forense del comtat de Los Angeles.

Stephen Boss amb la seva dona Allison Holker @wikipedia

En un comunicat, l'esposa de Boss, la ballarina Allison Holker Boss , ha confimat la seva mort: "És amb la màxima pesar que he de compartir que el meu marit Stephen ens va deixar. Stephen va il·luminar cada habitació on va entrar. Valorava la família , els amics i la comunitat per sobre de tot i liderar amb amor i llum ho era tot per a ell. Va ser la columna vertebral de la nostra família, el millor marit i pare, i una inspiració per als seus fans”.

"Dir que va deixar un llegat seria quedar curt, i el seu impacte positiu se seguirà sentint. Estic segura que no passarà un dia sense que honrem la seva memòria. Demanem privadesa durant aquest moment difícil per a mi i especialment per als nostres tres fills. Stephen, et estimem, t'estranyem i sempre guardaré l'últim ball per a tu", continua el comunicat.

Diversos mitjans nord-americans han confirmat que Boss va morir per un xut autoinfligit.