La sanitat pública reclama millors condicions / @EP

Marea Blanca, junt amb CCOO i UGT, es van concentrar el passat dimecres al matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona per demanar pressupostos "dignes" en sanitat i dependència. La seva proposta apuntava cap a un increment de fins al 7,5% i el 2% del PIB respectivament en els propers anys. A més, també reclamaven que el pressupost sanitari escalés fins al 25% a l'atenció primària.

"Ens sobren motius per sortir al carrer a defensar els nostres drets, ja sigui com a professionals o com a persones usuàries. Reclamem, conjuntament, un canvi de model. La situació no permet esperar més temps. El model actual, del 1991, està més que obsolet", denuncien en el manifest.

Durant la manifestació, on s'hi van presentar més d'un centenar de professionals del sector sanitari, van assegurar que la situació és insostenible i que els usuaris estan patint les conseqüències.

"Volem evidenciar la necessitat de fer un debat conjunt de la sanitat i quin és el model de sanitat pública que necessita Catalunya", explicava el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, i afegia que "podem invertir molt en infraestructures, però si les persones estan cada cop més cremades i amb ritmes de treball cada vegada més agobiants, doncs acabarà faltant personal sanitari".

També ha denunciat que Catalunya porta 12 anys de desinversió pública. "Cal acordar un sistema d'equiparació de condicions de treball perque ha de tenir unes conidicions de treballs diferents una persona que treballi a la sanitat concertada que una que treballi a la sanitat pública", reclamava Ros.

"La sanitat pública a Catalunya està a la UCI i qui ha de posar remei és la Generalitat de Catalunya", concloïa el secretari general de la UGT de Catalunya.