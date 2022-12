Duotràiler de Damm / @EP

Damm ha posat en marxa el primer duotràiler de la seva flota de transport amb l'objectiu de reduir la seva empremta de carboni i optimitzar les rutes i les càrregues, segons un comunicat de l'empresa aquest dijous.

El nou vehicle, gestionat per l'operador logístic Alfil Logistics , està compost per dos semiremolcs que sumen un total de 33,74 metres de longitud i tenen capacitat per transportar fins a 48 tones de mercaderies.

El camió permet reduir l'empremta de carboni un 25% per trajecte i les emissions de diòxid de carboni en 105 tones a l'any, i cobreix la ruta compresa entre la plataforma logística situada a la Zona d'Activitats Logístiques del Port de Barcelona (ZAL Prat) i el Centre Logístic del Sud-est de Múrcia dues vegades per dia, recorrent un total de 1.174 quilòmetres diaris.

El director de la cadena de subministrament de Damm, Rafael Siles, ha explicat que aquest vehicle permetrà enfortir la cadena de subministraments i treballar per reduir les emissions.

La cooperació entre les dues companyies té com a objectiu “optimitzar les rutes de transport i aprofitar al màxim la capacitat dels remolcs” per augmentar l'eficiència i aconseguir un model de negoci més sostenible.