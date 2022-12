La ministra d'Igualtat, Irene Montero / @EP

El Ple del Congrés ha donat llum verda aquest dimecres, amb els vots en contra del PP, Vox i Ciutadans, a la reforma impulsada pel Ministeri d'Igualtat que recupera el text aprovat el 2010 i que permet a les menors de 16 i 17 anys a avortar sense permís patern. El text continuarà ara la seva tramitació al Senat.



El text també inclou mesures per garantir que aquesta pràctica es realitzi als centres públics de salut . Per això, es crearà una llista de professionals objectors de consciència, igual a la que ja es va aprovar al si de la Llei d'Eutanàsia aprovada en aquesta legislatura.



A més, recull la distribució gratuïta de la píndola del dia després a centres de salut i de serveis de salut sexual i reproductiva, la promoció de mètodes d'anticoncepció masculina, drets relatius a la salut menstrual de les dones en totes les etapes de la vida, una baixa específica per a les dones que tinguin regles molt doloroses i incapacitants, el repartiment de productes d'higiene menstrual a instituts, presons, centres de la dona, centres cívics o centres socials, o l'obligatorietat d'impartir educació sexual a totes les etapes educatives.



La Llei també conté mesures per fomentar les bones pràctiques en totes les etapes de l'embaràs, especialment al part i al postpart, entre elles, la incorporació d'una baixa prepart des de la setmana 39 de gestació, que no consumirà cap dia del permís de maternitat.

De la mateixa manera, prohibeix la publicitat i la tasca de les agències que promocionen la gestació subrogada. Una activitat que és il·legal a Espanya.



Durant la tramitació del text, s'hi han afegit noves mesures. Per exemple, en els comitès clínics no es permetrà que cap dels seus membres estigui al registre d'objectors o hi hagi estat en els últims tres anys. Tampoc no es permetrà que aquests comitès tinguin l'última paraula en la interrupció de l'embaràs a partir de la setmana 22, sinó que la pacient podrà recórrer en via jurisdiccional la seva decisió en cas que no hi estigui d'acord.



Amb aquestes modificacions es va incloure, a més, un punt pel qual s'impedeix que les institucions públiques donin suport a les associacions provida i per eliminar les sancions a metges que practiquin avortaments sense respectar el període de reflexió i sense donar informació als seus pacients sobre polítiques actives de suport a la maternitat. De la mateixa manera, el text recull l'accés als permisos de maternitat o paternitat als acolliments temporals i d'urgència, que es limitaven als superiors a un anys.