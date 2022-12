Foto: Pexels



Un 15,9% dels joves es va poder emancipar a Espanya el primer semestre del 2022, una xifra que, tot i que representa un lleuger augment de 0,3 punts respecte a finals de l'any passat, suposa la meitat de la que s'arriba a la Unió Europea, on s'arriba al 32,10% d'emancipació, segons la darrera edició de l'Observatori d'Emancipació, elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya (CJE) , que es va presentar dijous passat 15 de desembre.

L'informe alerta que la precarietat de les generacions joves d'Espanya és "excepcional" ja que aquest col·lectiu està en una situació "considerablement pitjor que la mitjana europea". Així, assenyala que per als joves espanyols independitzar-se “és pràcticament una quimera” i que sempre és més difícil independitzar-se per a una persona jove espanyola que per a una europea.



La diferència entre la situació europea i l'espanyola a l'hora que s'emancipi la joventut s'aprecia en tots els rangs d'edat, on hi ha una gran bretxa entre la població espanyola jove i la dels països europeus.



"Presentem l'estudi en un moment en què malauradament les dades no són una novetat, la vida de les persones joves no canvia per bé, és més, és sinònim de precarietat i inestabilitat", ha assenyalat a la roda de premsa la presidenta del CJE, Andrea González Henry.

Sobre les dificultats que han d'esquivar els joves a Espanya per poder emancipar-se, s'enumeren qüestions com l'elevat preu del mercat de lloguer a Espanya, que s'ha encarit durant la primera meitat del 2022 un 4,16%. Així, una persona jove per poder emancipar-se en solitari ha de dedicar al lloguer el 85,10% del salari net anual amb aquesta finalitat. Els autors de l'estudi també assenyalen que l'increment del preu mitjà de compra de l'habitatge (del 5,5% a l'últim any) és la pujada més alta des del pic del 'boom' immobiliari el 2007, on l'habitatge mitjà va arribar als 174.000 euros a Espanya. "Ens veiem abocats a haver d'emancipar-nos compartint pis, amb persones a qui desconeixem, és una situació força preocupant", ha afegit per part seva el vicepresident i responsable de socioeconomia i comunicació, Juan Antonio Báez.