Foto: Mercadona

Mercadona presenta novetats i millores en els productes per decorar la taula aquest Nadal. Entre els canvis, destaca que la companyia canvia el seu got de paper tradicional per un de plàstic reutilitzable, de diversos usos, que es pot rentar al rentaplats.

En el cas dels cobretaules, la companyia renova el disseny del seu tradicional cobretaula Ponsètia, la flor típica de Nadal. A més, com a novetat, enguany disposa d’un nou disseny de color verd, també amb textura de roba. Totes dues estovalles es presenten en format de rotlle, en què s’eliminen els plecs.