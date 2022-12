Augmenta el nombre de nenes amb risc de mutilació genital femenina a Espanya |@EP

La Fundació Wassu UAB presenta el mapa de la mutilació genital femenina a Espanya, elaborat per la Dra. Adriana Kaplan Marcusán, el Dr. Marc Ajenjo Cosp i el Dr. Antonio López-Gay , professors dels departaments d'Antropologia Social i Cultural, de Sociologia i de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, respectivament.

Aquesta quarta edició de l'estudi sociodemogràfic, amb dades del padró continu de la població espanyola de data 1 de gener de 2021, explora la xifra creixent d'homes, dones i nenes de 0 a 14 anys que han nascut o tenen la nacionalitat de països on es realitza la MGF.

El mapa analitza la població resident a Espanya amb origen en algun dels 28 països de l' Àfrica subsahariana on hi ha prevalença de MGF, així com l'Iraq, el Iemen, Malàisia i Indonèsia . L'origen s'ha considerat en un sentit ampli, és a dir, s'han inclòs a l'anàlisi les persones residents si el seu lloc de naixement o nacionalitat corresponia amb algun dels 32 països on actualment es practica la MGF. L'article aporta una perspectiva evolutiva, ja que permet comparar les xifres actuals de la població d'origen MGF amb les del 2008, 2012 i 2016.



Segons la informació reunida en aquest estudi, a Espanya hi ha 80.282 dones provinents de països on es practica la MGF, és a dir, 11.196 més que el 2016, fet que significa un increment del 16,2 %. Aquesta tendència a l'alça s'ha produït precisament després d'un període de cert estancament a causa de la recessió econòmica. Del total de dones, 18.836 són nenes entre 0 i 14 anys, grup que ha augmentat un 2,4% durant el darrer quinquenni.

El motiu d'aquest menor increment de població infantil rau, principalment, en l'envelliment progressiu de la població femenina en edat fèrtil (el grup majoritari de dones es troba a la franja d'edat de 40 a 44 anys). La població infantil, a més, i com a conseqüència dels processos de nacionalització, pot patir un cert subregistre en les dades utilitzades, ja que les nenes nascudes a Espanya de progenitors procedents d'un país on es practica la MGF, així que adquireixen la nacionalitat espanyola , ja no poden ser identificades com a procedents d'un país MGF.

Tot i que l'evolució és heterogènia segons l'origen, els principals orígens d'aquesta població són el Senegal i Nigèria. Tant per als homes com per a les dones, així com també per a les nenes, des del 2012 la població nigeriana s'ha estancat i, en canvi, la senegalesa s'ha incrementat considerablement. Altres orígens que adquireixen cada dia major importància numèrica són Mali, Ghana, Gàmbia i Guinea .



La presència de la població d'origen MGF s'ha expandit durant pràcticament tot el territori espanyol, tant a escala de comunitat autònoma, com provincial i fins i tot municipal. Però aquesta expansió no ha comportat, ni de bon tros, una homogeneïtzació d'orígens, sinó que hi ha una forta especialització territorial d'orígens en àrees molt concretes, fins i tot a escala municipal.



La publicació forma part del projecte «Conèixer per actuar: Mapa de la mutilació genital femenina (MGF) a Espanya 2021 i creació de materials formatius per a professionals en detecció, prevenció i atenció de la MGF a Espanya», finançat pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, cofinançat pel Fons d'Asil, Migració i Integració i que també ha comptat amb el finançament del Ministeri d'Afers Estrangers, la Unió Europea i la Cooperació.



Tal com especifiquen els autors, aquestes dades estadístiques actualitzades són indispensables per orientar les polítiques públiques, donar suport a tota la feina que es realitza des dels serveis d'atenció primària en prevenció i atenció de les conseqüències de la MGF i dissenyar accions d'acord amb la realitat de cada província i municipi.

DADES D'INTERÈS

Catalunya és, amb diferència, la comunitat autònoma amb més població d'origen MGF. En total estan empadronades 89.124 persones (un 17,1% més que el 2016), de les quals 24.876 són dones (un 16,8% més que fa 5 anys) i, entre aquestes, 6.433 són nenes entre 0 i 14 anys (un 2,2% de creixement respecte al 2016). Els principals països d'origen són Senegal, Gàmbia, Nigèria, Ghana i Mali .

Si bé Andalusia ocupa el segon lloc de les comunitats autònomes amb més població d'origen MGF (43.219 persones, un 19,8% més que el 2016), la Comunitat de Madrid té la segona posició al rànquing de comunitats autònomes amb més població femenina d'origen MGF, amb 9.644 dones (un 8,5 % més que fa 5 anys), 2.030 de les quals són nenes d'entre 0 i 14 anys (un 4,6 % menys respecte al 2016). Madrid compta amb un total de 28.779 persones nascudes o amb nacionalitat de països on es practica la MGF (principalment de Nigèria, Senegal, Guinea, Camerun i Egipte ) empadronades en aquesta comunitat autònoma, un 9,9% més que fa cinc anys.

Així, la comunitat autònoma d' Andalusia ocupa el tercer lloc respecte a la població femenina d'origen MGF, amb 8.911 dones (14 % més que el 2016), 1.858 de les quals són nenes d'entre 0 i 14 anys (un 6,7 %) més que fa 5 anys). Els principals orígens són Senegal, Nigèria, Ghana, Guinea-Bissáu i Mali .

En aquest rànquing trobem a continuació, amb més de 10.000 persones empadronades d'origen MGF, la Comunitat Valenciana (21.654 persones: 5.960 dones, de les quals 1.306 són nenes), el País Basc (17.637 persones: 5.943 dones, de les quals 1.506 són nenes), Aragó (17.128 persones: 4.816 dones, de les quals 1.176 són nenes), Canàries (13.799 persones: 4.998 dones, de les quals 889 són nenes), Illes Balears (12.182 persones: 3.708 dones, de les quals 8 nenes) i la Regió de Múrcia (11.160 persones: 2.238 dones, de les quals 634 són nenes).

Totes les comunitats autònomes han experimentat un creixement de la població femenina d'origen MGF, i la Comunitat Foral de Navarra és la regió que ha experimentat el major increment, amb un 37,5 %. També s'observa un augment semblant a la Regió de Múrcia (35,9 %), a Aragó i al Principat d'Astúries (ambdues comunitats amb un 35 % de creixement).



En relació amb les nenes d'entre 0 i 14 anys, l'ascens més gran es registra al Principat d'Astúries (48,1 %), a Castella i Lleó (37,3 %) ia la Comunitat Foral de Navarra (34,4 %) %), mentre que la xifra decreix a La Rioja (-26,3 %), a Cantàbria (-14,4 %) ia la Comunitat Valenciana (-13 %), en una dinàmica que només es pot entendre si es contemplen els reptes metodològics apuntats anteriorment.