Les violacions pugen un 38% des del començament del 2022 en comparació de l'any anterior a la pandèmia|@EP

Les violacions han augmentat un 38,2% els primers nou mesos del 2022 si es compara amb el mateix període del 2019, any previ a la pandèmia de Covid-19, segons l'estadística del Ministeri de l'Interior, que reconeix una "tendència de fort augment" en els delictes sexuals.

Els homicidis i assassinats consumats baixen un 4,8% en comparació del 2019, si bé la xifra es reverteix fins a un 13,9% d'ascens si es posa en relació amb 2021 --208 homicidis davant 237 actuals--.

Tornant a la comparació amb el 2019, les temptatives d'homicidis pugen un 38,4% i els delictes relacionats amb lesions i baralles tumultuàries un 33,1%.

TENDÈNCIA A L'ALÇA DELICTES SEXUALS

El Balanç de Criminalitat del Ministeri de l'Interior reconeix una "tendència de fort augment iniciada sobretot a partir del 2014" pel que fa als delictes contra la llibertat sexual, amb una pujada del 30,1% en relació amb el 2019.

La xifra de violacions augmenta un 21,45% els primers nou mesos del 2022 en comparació del mateix període d'un any abans. La xifra creix anualment: 1.405 agressions sexuals amb penetració el 2019, 1.599 el 2021 i 1.942 el 2022, amb la legislació prèvia a la llei del 'només sí que és sí', en vigor des d'aquest mes d'octubre.

El Ministeri que dirigeix Fernando Grande-Marlaska destaca que la variació de criminalitat a Espanya és un increment del 5,5% si s'opta per comparar amb el 2019, el darrer any previ a les restriccions per Covid-19, que va obligar mesos de confinament estricte el 2020 i més puntuals el 2021.

La dada és notablement pitjor si es compara la criminalitat total a Espanya fins al setembre amb el mateix període del 2021: ha pujat un 22,2% en passar de 1.419.431 infraccions penals a 1.734.625 actualment.

En el seu informe, el Ministeri opta per destacar la comparació amb el 2019 per evitar una "visió no distorsionada", a causa de l'important descens de xifres de criminalitat com a efecte de la pandèmia de Covid-19.