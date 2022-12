Sabadell continua amb la lluita per la municipalització del SAD|@EP

"Fa un any que l'Ajuntament ha reconegut que falten ajuts tècnics i ens diu que té un pressupost". Aquestes són les primeres paraules que ha manifestat la delegada sindical del SAD, Rosa Salido, després d'acampar durant dies a la plaça del Doctor Robert, davant de l'Ajuntament de Sabadell. Les treballadores del SAD es van instal·lar el dia 12 passat i, segons expliquen, estaran com a mínim fins dimarts que ve 20 per reivindicar la remunicipalització del municipi i millores laborals per a les treballadores del servei d'atenció domiciliària (SAD) de Sabadell.

"No tenim equips de protecció de qualitat" ha continuat dient la delegada. "No existeixen ni ajudes físiques ni emocionals" ha assenyalat Rosa en assegurar que se senten pressionades per l'empresa per fer més hores de les establertes al contracte. "No ens fan contractes indefinits ia més amb 20 o 30 hores semals no ens dóna el sou per subsistir". Rosa ha mostrat el seu descontent respecte a les condicions infrahumanes a què s'han d'enfrontar cada dia. En aquest sentit, ha subratllat que treballar "en condicions més dignes contribueix a fer les tasques més ben fetes". Pel que fa a això també ha volgut puntualitzar que no treballen "amb màquines sinó amb persones".

D'altra banda, també reivindiquen la protecció dels usuaris. A això ha expressat que "quan una persona es posa dolenta i està de baixa no s'avisa els usuaris quan hi va una altra persona". Això comporta una problemàtica per a elles, ja que es troben amb una persona que no esperaven. "Quan vas a una casa esperes una persona en concret i després et trobes que apareix un desconegut", afirma.

Les treballadores del SAD no consideren que aquesta pràctica sigui ètica i pensen que “les empreses s'estan lucrant a costa nostra”. Per gestionar aquesta situació de la millor manera, les treballadores exposen que cal fer-ho directament des de l'Ajuntament. Tot i això, asseguren haver tingut dificultats per arribar a una entesa. "Hem tingut problemes amb l'Ajuntament, nosaltres el 24 de novembre vam fer la sol·licitud del permís i no ens han contestat. Ens han dit que demà ens donaran una resposta, però demà ja és tard i no hi ha marxa enrere", detalla.

Per més trucades que els facin el descontentament no desapreciï i la frase "seguirem aquí" és l'única que contemplen. La delegada sindical, Rosa Salido, ha conclòs que compten el suport de diversos sindicats i "organitzacions com a marea de pensionistes". Tot plegat per reunir forces i lluitar de forma unida tot el SAD de Catalunya.