El Papa Francesc/ @EP

Francisco ha celebrat aquest dissabte el seu 86 aniversari entregant un premi a tres persones que s'han ocupat de caritat, entre ells un antic sensesostre italià, Gian Piero , conegut com Wuè, que es dedica a demanar almoina i repartir-la entre les persones que es trobaven a la mateixa situació.

Amb Gian Piero han rebut el premi dedicat a la santa Mare Teresa de Calcuta el pare franciscà Hanna Jallouf , que atén els més pobres a Sir, i Silvano Pedrollo, un industrial de Verona (nord d'Itàlia) que destina part considerable de els beneficis de la seva empresa a socórrer necessitats a països d'Àfrica, Índia i Amèrica Llatina construint escoles, pous i instal·lacions sanitàries.

En diàleg amb el director d'ABC Julián Quirós; i el corresponsal al Vaticà, Javier Martínez Brocal; Francisco es va referir al genoll, va ressaltar que ja està caminant i va afirmar que la decisió de no operar-se “va resultar bona”.

Consultat sobre una possible reducció de la seva agenda quan estava en cadira de rodes i sobre el fet que va passar el contrari, el pontífex va assenyalar: “És que es governa amb el cap, no amb el genoll”.



A més va afirmar: “A mi el contacte amb la gent em recarrega, per això no vaig suprimir cap audiència dels dimecres. Però trobo a faltar sortir al carrer perquè ara el contacte és funcional. Van 'a veure el Papa', aquesta funció. Quan em veien pel carrer, no sabien ni què era el cardenal”.

Consultat sobre algunes persones que “sembla que s'aprofiten” i diuen que són amics del Papa pels seus propis interessos, Francesc va ser contundent i en va posar un exemple: “Fa sis o set anys va venir a missa un candidat argentí. Van fer una foto a la sortida de la sagristia i li vaig dir: 'Si us plau, no la faci servir políticament'. 'Quedés tranquil', em va respondre. A la setmana hi havia Buenos Aires empaperada amb aquesta foto, trucada perquè semblés que havia estat una audiència personal. Sí, de vegades m'usen. Però nosaltres usem a Déu moltes més, així que calladet i endavant”.