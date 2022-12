El director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, ha presentat aquest matí els resultats del Baròmetre 'La corrupció a Catalunya: percepcions i actituds ciutadanes' , coincidint amb el Dia Internacional contra la Corrupció, que va ser el 9 de desembre, juntament a la Cap de Relacions Institucionals d'Antifrau, Lourdes Parramon.

El Baròmetre d'Antifrau és un estudi que recull dades sobre la percepció de la corrupció a Catalunya, sobre els nivells de transparència i integritat a les administracions públiques catalanes i sobre actituds i comportaments de la ciutadania. Es fa de forma bianual des de l'any 2010.

Aquest és el 7è baròmetre sobre La corrupció a Catalunya: percepcions i actituds ciutadanes i forma part d'una sèrie iniciada el 2010 amb què es pretén millorar el disseny de les polítiques públiques en aquest àmbit, especialment des de la Prevenció.

Aquest any s'ha passat d'enquesta telefònica a enquesta en línia. Per aquesta circumstància, els resultats no són estrictament comparables amb els obtinguts en onades anteriors.

La percepció de la corrupció augmenta respecte al Baròmetre del 2020

Dels resultats del Baròmetre de 2022 es desprèn que la percepció de la corrupció està assentada en nivells alts: el 80,2% (gràfic 1) dels enquestats considera que hi ha molta o força corrupció davant del 67% del baròmetre de 2020. tendència, que havia anat a la baixa des del 2014, aquest any torna a pujar a xifres de fa deu anys, el 2014 va aconseguir el seu punt més àlgid amb un 82,3% . “El cost de la corrupció no és només econòmic, és polític. Devalua la democràcia i els principis d‟igualtat d‟oportunitats, i és moral. Redueix la confiança entre persones i afavoreix una relaxació a l'exigència ètica” , ha afirmat el Director de l'Oficina Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, en relació amb la percepció de corrupció.

El director de l'Oficina Antifrau, Miguel Ángel Gimeno @antifrau

El director d'Antifrau ha assenyalat que "la percepció de corrupció es manté en nivells inacceptables; es tracta d'un problema crònic de corrupció, concentrat a les altes esferes, de contaminació de les decisions públiques per la interferència d'interessos privats" .

Gràfic 1. A Catalunya hi ha molta o força corrupció

D'altra banda, el director de l'Oficina Antifrau va mostrar la seva preocupació "per l'augment de la tolerància de conductes que formen part del concepte de corrupció" .

No obstant això, aquest any un 82,6% dels enquestats percep la corrupció a Catalunya com un problema greu o força greu , una xifra que el 2020 se situava al 79,5% (gràfic 2). El nivell destudis és rellevant en la percepció. Les persones amb estudis primaris consideren, en major mesura: que hi ha molta corrupció (35,5% davant del 26,7% del conjunt de la població), que la corrupció és un problema greu (46% davant del 38,3%) i que en els darrers anys ha augmentat (59,6% davant 51,1%).

Gràfic 2. La corrupció a Catalunya és un problema molt o força greu

Alts nivells de tolerància amb les conductes corruptes

Al Baròmetre 2022 hi ha un elevat índex de tolerància, relativització i justificació de les conductes corruptes i s'aprecien dificultats per identificar conductes potencialment corruptes.

Per exemple, entre les conductes més tolerades, el 29,3% dels enquestats accepta (molt o força) que un alt càrrec admeti com a regal una caixa de vi (el 2020 era el 21,1%); un 21,9% (11,9% el 2020) que una persona que treballi al sistema sanitari públic ajudi un familiar a saltar-se una llista d'espera; i un 17,9 (6,4% el 2020) tolera (molt o força) el nepotisme (que un càrrec polític contracti un amic íntim per un lloc de confiança). L'acceptació de diners per part d'un funcionari per agilitzar un tràmit és una de les conductes menys tolerades (tot i que el 2020 només ho considerava molt acceptable un ínfim 0,7% i aquest any el percentatge és superior, el 6,1%).

La conducta que rep més justificació continua sent, com en edicions anteriors, empadronar un fill a casa dels avis perquè l'acceptin a l'escola desitjada (en una proporció molt més alta, ja que el 35,7% ho troba molt o força justificable, mentre que el 2020 ho acceptava un 26,9%), seguida de trucar a un metge amic per saltar-se la llista d'espera (que escala, del 22,1% el 2020, al 31,6% el 2022) o no pagar l'IVA corresponent (ara un 27,8% davant el 13,8% el 2020).

Especialment rellevants són les xifres que evidencien les dificultats per identificar la corrupció en conductes que gairebé serien la pròpia definició de corrupció . Hi ha un retrocés en la capacitat per llegir la corrupció. El balanç general respecte a l'onada anterior és que el 2020 una majoria aclaparadora reconeixia la corrupció en casos paradigmàtics: cas de l'aprofitament del càrrec públic per a un benefici privat (94'8%), en el fet de pagar per fer-ho amb una contractació pública (92,5%) o de votar un projecte per afavorir el fill (92,4%). Aquest any, els percentatges cauen en picat: 78%, 78,1% i 74%.

Gràfic 3. Considereu que les conductes que llegirà a continuació podrien considerar-se corruptes?

Els joves toleren més la corrupció que la gent gran

L'edat esdevé un factor rellevant en la normalització de la corrupció. En general, els joves (especialment a la franja de 16-24 anys) presenten uns índexs sensiblement més elevats d'acceptació i justificació de les conductes corruptes que el conjunt de la població i la tolerància decreix en la gent gran . A tall d'exemple, que un funcionari accepti diners per agilitzar un tràmit és molt acceptable (11,8%) per a joves entre 16 i 24 anys en contrast amb el total de la població enquestada (6,1%). Que un polític doni el seu suport a un projecte per beneficiar un grup econòmic en atenció al suport que aquest ha donat al seu partit ho considera molt acceptable un 14,5% dels més joves i només un 6,9% del conjunt de la població. Que un càrrec polític contracti un amic íntim per un càrrec de confiança és considerat molt acceptable per un 14,5% a la franja 16 a 24, percentatge que per al total d'enquestats és del 6,9.

"A la vista dels resultats, cal augmentar entre la gent jove la conscienciació sobre la corrupció pública i sobre els seus efectes, i sobre la responsabilitat de les empreses i el sector privat, un actor fonamental per engreixar la roda de la corrupció" , ha dit Gimeno a la roda de premsa.

Per part seva, la cap de Relacions Institucionals d'Antifrau, Lourdes Parramon, sobre el comportament dels joves ha destacat que "l'afectació desigual de la crisi econòmica i la precarietat seria una hipòtesi que ens permetria entendre per què els joves són més tolerants cap a certes conductes individuals" .

Els homes accepten més la corrupció que les dones

En els llindars de tolerància també influeix la variable de gènere . Per exemple, que un càrrec polític contracti un amic íntim per un càrrec de confiança, ho considera molt acceptable un 9,1% dels homes i un 5,4% de dones. Si es tracta d'amagar ingressos per pagar menys impostos sobre la renda, el percentatge d'enquestats que el troben molt justificable és de 9,7% i 4,5%, respectivament. També hi ha diferència a l'hora de contractar un servei sense factura per estalviar-se l'IVA, amb percentatges del 10,2% davant del 6,4%.

La ciutadania es considera menys honesta que fa dos anys

Un 71,2% pensa que els catalans són molt o força honestos (78,2% el 2020), mentre que el 28,8% considera que ho són poc o res. A la pregunta sobre la confiança interpersonal el 63,1% respon que es pot confiar en la majoria de la gent, mentre que un 19,4% troba que mai no s'és prou prudent.

Pel que fa a les possibilitats de la ciutadania d' involucrar-se en la lluita contra la corrupció, es mantenen en uns paràmetres similars al 2020 : un 36% considera que pot fer alguna cosa per ajudar a combatre la corrupció. El que es veu com més efectiu és denunciar la corrupció (35,5%); un 29,5% confia en el vot per candidats nets o partits que prometin una lluita eficaç; altres opcions són fer difusió pública del problema (fins a un 17%) o associar-se o donar suport a organitzacions anticorrupció (16%).

Gràfic 4. Què és el més efectiu que una persona com vostè pot fer per ajudar a combatre la corrupció a Catalunya?

El 64,9% creu que els polítics són poc o gens honestos

La visió que té la ciutadania de la política i dels que s'hi dediquen no és bona: la percepció de poca o nul·la honestedat se situa en un 64,9%, unes xifres que s'acosten a les del 2010, mentre que en fa dues anys era del 53%.

El 79% observa (molt o força) manca de transparència en les decisions públiques encara que millora l'apreciació ciutadana sobre la rendició de comptes. El 81,4% percep vincles massa estrets entre negocis i política. Tot i això, millora l'apreciació ciutadana sobre la rendició de comptes (el 80,3% considera que els polítics no donen prou explicacions sobre la seva gestió, percentatge que el 2020 se situava en el 84,1%).

Es manté similar al baròmetre anterior el percentatge d'enquestats que creu que els partits polítics es financen il·legalment (un 44%, mentre que el 2020 era un 43,1%).

La percepció de l'honestedat del personal de l'administració disminueix

S'observa una debilitat important en la confiança en el personal al servei de l'administració . Un 35,3% dels enquestats consideren que el personal de l'administració és molt o força honest.

El servei públic on es considera més estesa (molt o força) la corrupció és el de les obres públiques (68,7%), en segon lloc, l' urbanisme (66,1%) i, en tercer lloc, la justícia ( 60 ,4%) (Gràfic 6). Els partits polítics (75,4%), seguits de les entitats financeres (64,7%) i dels sindicats (62,3%), són les institucions on es considera més estesa la corrupció. Les universitats ocupen el darrer lloc amb un 35,7%.

L'activitat pública en què la corrupció està més estesa, segons els enquestats, està als contractes públics (70,2%), a la concessió de llicències i autoritzacions (67,9%) ia les subvencions a entitats (65, 5%).

El 66% de les persones enquestades recela de la meritocràcia a l'administració ; es mostra poc o gens d'acord que els nomenaments a l'administració pública es basen en el mèrit i la capacitat. El 73,1% creu que les administracions públiques tracten de manera privilegiada les persones i entitats afins al govern .

Per obtenir alguna cosa de l'administració o d'un servei públic, la ciutadania acceptaria abans fer un favor (33,2% molt o força) que fer un regal (25,4%) o donar diners (13,1%).

Les empreses i els mitjans de comunicació

Un percentatge ampli considera que les relacions entre els càrrecs públics i els grups d'interès no són prou transparents (72,3%). I sobre els mitjans de comunicació, el 66,3% considera que la informació que ofereixen sobre els casos de corrupció és poc o gens objectiva . El 2020 era un 74,9% que ho considerava, cosa que significa una petita millora en la percepció.

Percepció crítica sobre la transparència a les institucions

Un 69% de les persones enquestades les considera poc o gens transparents (respecte al 59% de l'onada anterior).

Tenir alguna cosa per amagar és la primera raó que la ciutadania albira quan una institució no dóna la informació que se li demana (50,5%). Per un 42,9% el motiu és perquè sap que no hi haurà sanció ; perquè és costós i complicat ho tria un 26,4%; mentre que un 15,2% ho atribueix que la gent demana coses absurdes.

Per a un 86,6%, el patrimoni i l'activitat econòmica dels càrrecs públics hauria d'estar controlat per un organisme independent . D'aquest, el 77,7% fa extensiva la consideració a la família del polític.

La lluita contra la corrupció

Miguel Ángel Gimeno ha constatat “una creixent voluntat ciutadana de lluitar contra la corrupció, amb la denúncia com a via preferent pel 35,5% dels enquestats. Lamentablement es mantenen uns frens a la denúncia que no depenen de la voluntat de les persones alertadores" , ha reblat el Director d'Antifrau.

El 56,9% de les persones interpel·lades segueix identificant com a principal escull per denunciar un cas de corrupció la dificultat de reunir proves (el 2020 era un 50,5%). En segon lloc, apareix ara la manca de resposta del sistema (la creença que el responsable no serà castigat és l'opció triada pel 44,6%, opció que el 2020 triava un 28'5%), seguida de la por a les represàlies (que faria enrere el 36,8%, un 29,2% el 2020). No saber on denunciar obté un 26,7% (lleugera variació cap al 2020, amb un 27,5%).