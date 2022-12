Dues noies intenten controlar paraigües al carrer. Fotografia d'ARXIU Signatura: Eduardo Parra / Europa Press

Catalunya està aquest dilluns en alerta groga per onatge a la costa de Girona a causa del fort vent, mentre que Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Galícia, Navarra i el País Basc estaran en avís groc i taronja per fortes ratxes de vent, onatge i pluges, i les temperatures nocturnes ascendiran lleugerament a bona part de l'interior peninsular i les diürnes augmentaran al terç sud-est peninsular, segons el pronòstic de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

En concret, Astúries, Navarra, Cantàbria i Pontevedra estaran en avís groc per ratxes de vent que arribaran als 90 km/h mentre que la Corunya i Lugo tindran avís taronja per ratxes superiors als 100 km/h.

Aquestes fortes ratxes de vent faran que Lugo, Cantàbria, Girona, Guipúscoa, Biscaia estiguin en avís groc per onatge. Els fenòmens costaners també tindran presència a la Corunya i Pontevedra, encara que amb més força, en estar en avís taronja.

La jornada també estarà marcada per les precipitacions, especialment a Zamora, la Corunya, Ourense i Pontevedra, on es registraran 40 litres per metre quadrat en dotze hores.

En general, l'AEMET preveu cels ennuvolats o coberts a la meitat nord-oest peninsular, amb precipitacions, que a la meitat sud-oest de Galícia i meitat oest del sistema Central podran ser localment forts o persistents. Al llarg del dia podrien estendre's, de manera més feble, a altres zones de la Península, excepte l'extrem oriental i les Balears, on només hi haurà intervals ennuvolats.

A les Canàries, aquest dilluns hi haurà intervals ennuvolats a les illes de més relleu, i poc ennuvolat a la resta. Així mateix, és possible que hi hagi algunes boires matinals al sud-est de l'altiplà sud i conca de l'Ebre.

En relació amb les temperatures, els valors diürns aniran en ascens al terç sud-est peninsular, i nocturnes en ascens a bona part de l'interior peninsular. Amb pocs canvis a la resta. Gelades febles al Pirineu.

Finalment, els vents seran del sud i sud-oest als vessants atlàntic i Cantàbric, Pirineus i Balears, i amb alguns intervals forts a l'Empordà (Girona). Tendència al llarg del dia a bufar del sud-oest als litorals del sud peninsular i zona de Llevant.