Multitud de gent caminant / Pixabay

L'any 2021 es van produir a Espanya 450.744 defuncions, 43.032 menys que l'any anterior (un 8,7% menys), i més de la meitat van ser com a conseqüència d'una malaltia circulatòria o d'un tumor, segons l'informe 'Estadístiques de defuncions segons causa de mort. Any 2021, publicat per l' Institut Nacional d'Estadística (INE).



Tal com es desprèn a l'informe, la taxa bruta de mortalitat es va situar en 952,3 morts per cada 100.000 habitants i, per sexe, van morir 231.410 homes (un 7,3% menys que el 2020) i 219.334 dones (un 10 ,2% menys).



El 96,3% de les defuncions es van deure a causes naturals , si bé van morir 433.913 persones per aquestes causes, un 9,2% menys que el 2020. No obstant, i en relació amb 2019 (any previ a la pandèmia) el 2021 a Espanya es van produir 32.041 defuncions més (un augment del 7,7%). Per sexe, l'increment va ser del 8,8% en el cas dels homes i del 6,5% entre les dones.



El grup de malalties del sistema circulatori es va mantenir com a primera causa de mort el 2021, amb el 26,4% del total (i una taxa de 251,8 morts per cada 100.000 habitants), seguida dels tumors, amb el 25,2 % del total (i una taxa de 240,1). Les malalties infeccioses, que inclouen la COVID-19, van ser la tercera causa de mort amb el 10,2% del total (i una taxa de 97,2%).



Per part seva, les malalties respiratòries s'han situat com a quarta causa de mort, amb el 7,9% del total i una taxa de 75,1 morts per cada 100.000 habitants. Respecte a l'any anterior, les morts degudes a tumors van augmentar un 0,8%.



Per contra, els deguts a malalties infeccioses , a malalties del sistema respiratori ia malalties del sistema circulatori van disminuir un 43,1%, un 16,3% i un 0,6%, respectivament.