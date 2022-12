Snoop Dog @ep

Snoop Dogg s'ha postulat per dirigir Twitter en una enquesta a la plataforma, amb més d'un milió d'usuaris recolzant-lo a la seva oferta. La llegenda del hip hop de 51 anys ha publicat una piulada burlant-se d'Elon Musk, que ha estat expulsat de la seva xarxa social després de tenir una altra idea genial.

Diumenge a la nit, Musk va preguntar als seus seguidors: "¿Hauria de deixar el càrrec de cap de Twitter? Compliré amb els resultats d'aquesta enquesta", oferint a les persones votar 'sí o no' com a resposta. Van votar més de 17,5 milions de persones, i el 57,5% va triar el 'sí', esperant que Musk abandoni, per fi, la xarxa social.

Encara no se sap si Elon Musk complirà amb la seva promesa, però de fer-ho té un possible candidat per succeir-lo que sí que té prou suport popular: Snoop Dogg . Aprofitant l'enquesta de Musk, el raper nord-americà ha publicat una altra enquesta preguntant si havia de dirigir Twitter. I en aquest cas la resposta ha estat un rotund 'sí'. Ja han votat gairebé 2 milions d'usuaris i el 81% opina que Snoop Dogg hauria de ser el proper director de Twitter.

A continuació podeu veure l'enquesta de Snoop Dogg, on encara és possible votar: