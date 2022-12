Una de les nenes de la residència de Sant Ildefons posa amb la bola del Primer Premi de la Loteria de Nadal, el Gros de la Loteria de 4 Milions d'euros, el qual ha tocat al núm. 26.590, durant el cant de la quarta taula de la Loteria de Nadal,

El número 5 és el reintegrament del primer premi, conegut comunament com 'El Gordo', més repetit al llarg de tota la història del Sorteig Extraordinari de Nadal de la Loteria Nacional , en haver resultat premiat en un total de 32 ocasions. El segueixen el número 4 i el 6, amb 27 ocasions cadascun.

A la banda oposada, la terminació menys afortunada en aquest tradicional sorteig nadalenc torna a ser el número 1 (vuit ocasions) , seguit del 2 (tretze ocasions) i del 9 (un total de 16 ocasions), segons dades facilitades per la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE).

Per la seva banda, el número 8 ha estat el reintegrament del primer premi en 24 ocasions, mentre que el 0 i el 7 ho han estat 22 vegades, i el 3 ha estat la darrera xifra del número premiat amb 'El Gordo' d'aquest tradicional sorteig nadalenc 21 vegades.

Així, dels 211 sorteigs celebrats fins ara, el primer premi ha correspost en 64 ocasions a un número comprès entre el zero i el 10.000; en 74 ocasions a un número entre el 10.001 i el 30.000; i en 74 ocasions més a un número entre el 30.001 i el 99.999.

En aquests més de 200 anys s'han donat anècdotes al voltant de la seva història com, per exemple que el 1837 hi va haver dos primers premis d'igual quantia, o que el 1938 es van celebrar dos sorteigs el dia 22 de desembre, un a Barcelona i un altre a Burgos.

El número 15.640 es va repetir en els sorteigs dels anys 1956 i 1978, mentre que el número 20.297 ho va fer el 1903 i el 2006. També han resultat premiats números correlatius com el 13.093 i 13.094, i el 53.453 i 5. El Gordo' ha correspost a números acabats en tres xifres iguals (25.444, 25.888, 35.999 i 55.666).

Tot i això, no han obtingut encara el primer premi els milers 27, 37, 39, 41, 44, 51, 64, del 67 al 70, del 73 al 75, 77, i del 80 al 99, excepte el 86.

D'altra banda, s'han repetit tres vegades les xifres finals 297, 457 i 515; i dues vegades el 094, 098, 400, 452, 490, 640, 704, 758 i 892.

Les terminacions de les dues xifres més repetides han estat la 85, set vegades (1841, 1858, 1867, 1868, 1900, 1915 i 2005); la 57, sis vegades (1820, 1846, 1871, 1878, 1881 i 1932); la 64, cinc vegades (1821, 1948, 1961, 1976 i 1987); la 65, cinc vegades (1901, 1905, 1937, 1960 i 2008); la 75, cinc vegades (1825, 1835, 1843, 1869 i 1962); la 97, cinc vegades (1877, 1892, 1903, 2006 i 2020).

Per la seva banda, la terminació 15 s'ha repetit quatre vegades (1866, 1897, 1899 i 2012); la 95, quatre vegades (1886, 1994, 1995 i 2001); la 58, quatre vegades (1881, 1896, 1987 i 2012); la 40, quatre vegades (1956, 1978, 2000 i 2015) i la 90, quatre vegades (1831, 1876, 1946 i 2019).

En canvi, mai no ha acabat el número del primer premi en 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 i 82.