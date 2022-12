Pernil @ep

Contra la inflació, il·lusió, i fins i tot un pernil . Aquesta és la principal convicció de l'alcalde de Beniflà (València) , Borja Gironés, que per tercer any consecutiu regalarà a les 210 famílies que viuen al municipi amb un pernil per gaudir aquest Nadal.

Es tracta d'una tradició que va començar durant la pandèmia per tal d'alleujar la situació que travessaven els veïns del municipi a causa de les restriccions. Avui, aquest escenari ja ha caducat i els tancaments són cosa del passat, però la situació emocional i econòmica dels veïns continua sent delicada, aquesta vegada per la guerra d'Ucraïna i l'alta inflació, que està atacant les butxaques de tots els espanyols .

Per això, l'Ajuntament ha decidit continuar amb la iniciativa -també a causa de la bona situació de les arques públiques- i ha assignat una partida de 10.290 euros a comprar aquests pernils. De la mateixa manera, també tenen preparades alternatives amb el mateix valor per a les llars vegetarianes o veganes.

Per al consistori, aquest obsequi aquest gest és un afegit als diferents ajuts econòmics d'alimentació, subministraments bàsics, ajuts escolars i bonificacions d'impostos dels quals s'han pogut beneficiar nombroses famílies de la localitat durant aquest 2022.