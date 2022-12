El 49,7% de les dones que viuen en parella s'encarreguen de la major part de les tasques domèstiques, davant del 4,3% dels homes en la mateixa situació i l'1,5% d'aquestes dones no hi participa habitualment tipus de tasques, davant del 12,6% dels homes.

Arxiu - Una empleada de llar neta amb l'aspiradora, - Ricardo Rubio - Europa Press - Arxiu

Així ho reflecteix l'Enquesta de característiques essencials de la població i habitatges. Any 2021' publicada aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

L'estudi apunta que el 45,9% de les dones s'encarrega de la major part de les tasques domèstiques, davant del 14,9% dels homes. Per la seva banda, el 15,7% dels homes no participa habitualment en aquestes tasques, davant del 6% de les dones.

L'enquesta ha estat realitzada des del 29 de març de 2021 fins al 15 de febrer de 2022 a tot el territori nacional a 172.444 habitatges on resideixen 424.493 persones distribuïdes en 2.152 seccions censals.

Pel que fa a les cures a persones dependents i menors d'edat, el 47,1% de la població de 16 anys i més resideix a llars amb alguna persona dependent. Gairebé vuit de cada deu d'aquests dependents són menors i el 39,8% dels cuidadors dedica entre tres i sis hores diàries a tenir cura d'aquestes persones.

La cura de menors d'edat, segons revela l'INE, recau majoritàriament en les dones, 40,2% davant del 4,8% d'homes.

Les dones també assumeixen més les tasques de cura de persones dependents (malalts crònics, discapacitats o un altre tipus, excloent-ne els menors) que conviuen a la llar. El 48,3% s'ocupen de la major part de la cura d'aquestes persones, davant del 20,5% d'homes. Per edat, els cuidadors es concentren entre els 30 i els 50 anys. El 64,3% es troba a aquesta franja d'edat.

D'altra banda, el 29,7% de la població de 16 anys i més té alguna persona dependent al seu càrrec fora de casa. D'aquests, el 60,7% no participa habitualment en les seves cures. Gairebé tres de cada 10 depenents són malalts crònics o amb discapacitat.

A més, l'enquesta assenyala que el 38,8% de les persones que participen en la cura de persones dependents que resideixen fora de casa dediquen entre una i tres hores diàries a tenir cura.

Per sexe, l'11,3% de les dones s'encarreguen de la major part de les cures a dependents que resideixen fora de casa, davant del 2,6% dels homes. A l'altre extrem, el 64,6% dels homes que tenen algun dependent a càrrec seu fora de casa no participa habitualment en les seves cures, davant del 57,1% de les dones.

CONEIXEMENT I ÚS DE LLENGUES



L'estudi també destaca que a Espanya hi ha deu llengües que es parlen bé per almenys l'1% de la població. Les més freqüents són: el castellà (96,0%), l'anglès (14,7%) i el català (14,2%).

Així mateix, afegeix que més de la meitat de la població parla bé una sola llengua (el 57,1%). Pel que fa a la lectura, la meitat de la població declara llegir bé una sola llengua i el 8,4% tres llengües.

A l'hora d'escriure el 28,6% de la població escriu bé dues llengües; i gairebé tres de cada 100 persones (el 2,7%) entén bé quatre o més llengües.

L'enquesta apunta que gairebé la totalitat de la població (el 99,5%) entén i parla, encara que sigui amb dificultat, el castellà. Aquest percentatge es redueix al 96,6% quan es tracta de llegir o escriure aquesta llengua.

Pel que fa als idiomes d'altres països, el 24,6% dels residents a Espanya parlen amb dificultat o bé anglès i el 7,2% francès.

Analitzant la situació de l'anglès, a mesura que l'edat creix disminueix el nivell de coneixement d'aquesta llengua per a tots els tipus d'ús. Així, entre els més grans de 50 anys el percentatge dels que no parlen anglès supera el 80%. En canvi, entre la població de 20 a 29 anys el percentatge de persones que parlen bé anglès és del 32%.

D'altra banda, el castellà és utilitzat sempre en família pel 77,1% de la població. Per a la mateixa freqüència, el percentatge és del 75,2% quan es fa servir amb amics i del 73,1% quan s'utilitza a la feina. D'altra banda, el 17,7% de la població utilitza de vegades, sovint o sempre l'anglès a la feina, percentatge que baixa a l'11,3% quan s'utilitza amb amics i al 7,7% quan s'usa en família. En general, l'anglès i el francès s'utilitzen més a la feina i les llengües cooficials més en família.

MOBILITAT



L'enquesta també aborda que gairebé la meitat de la població de 16 anys o més resident a Espanya a 1 de juliol de 2021 que viu en habitatges familiars i que està ocupada o estudiant (el 44,5%), hi treballa o hi estudia. municipi on resideix.

Per la seva banda, el 34,5% ho fan a un altre municipi de la mateixa província de residència. Aquest percentatge és superior al 29,9% del cens del 2011, amb referència al mes de novembre d'aquell any. En aquestes dades no es tenen en compte les persones que estaven teletreballant com a conseqüència de la COVID-19, atès que se'ls va demanar que responguessin tenint en compte la seva situació anterior a la pandèmia.

Pel que fa als mitjans de transport, el 63,0% de la població de 16 i més anys utilitza un mitjà de transport particular per desplaçar-se al seu lloc de treball o centre d'estudis, davant del 60,6% del 2011. Pel seu part, el 16,1% utilitza un mitjà de transport públic (enfront del 19,6% de fa 10 anys) i el 16,1% va caminant (17,8% el 2011).

El mitjà de transport particular és el més utilitzat a totes les edats. Al grup de 30 a 49 anys arriba a superar el 71%. Per la seva banda, el grup d'edat dels menors de 30 anys és el que proporcionalment més utilitza el transport públic (un 29,3% el fa servir) i van caminant (21,6%).

Així mateix, el 98,1% de la població que es desplaça a la feina o al centre d'estudis caminant està satisfeta o molt satisfeta amb el mitjà de transport emprat. Per contra, el 19,7% dels que acudeixen en transport públic afirma que estan insatisfets amb aquest tipus.