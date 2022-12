@ATM

Coincidint amb les festes nadalenques, la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona modifica en alguns casos el servei respecte a l'oferta habitual per facilitar el retorn a casa de les persones usuàries.

Nit de Nadal



La nit del 24 al 25 de desembre, com és habitual cada any, el servei finalitzarà a les 23h als operadors ferroviaris: Metro TMB, FGC i Rodalies Renfe. Pel que fa a TRAM i Bus TMB efectuaran les darreres sortides de terminal a les 22 h.

Dies de Nadal i Sant Esteve



El dia de Nadal (diumenge 25 de desembre) Metro TMB, FGC i TRAM funcionaran de 5 del matí a 2 de la matinada, i per Sant Esteve (dilluns 26) ho faran fins a les 12 de la nit. Pel que fa a Rodalies, l'inici del servei el dia de Nadal serà al voltant de les 07.00 hores. Per part seva, Bus TMB efectuarà el seu servei habitual en els dos dies.

Cap d'any



La nit del 31 de desembre a l'1 de gener el servei serà ininterromput durant tota la nit als operadors ferroviaris TMB, FGC i TRAM. Pel que fa a Rodalies de Catalunya i servei de Bus TMB, l'horari serà l'habitual en dia feiner sense modificacions horàries.

Nit de Reis



La nit del 5 al 6 de gener es mantindran els horaris habituals de vigília de festiu a tots els transports i operadors.

Busos nocturns



El Nitbus, el bus nocturn metropolità de l'AMB, que dóna servei a Barcelona i 17 municipis més de la metròpolis, oferirà el seu servei habitual, operant de les 23h fins a les cinc de la matinada, cada 20 minuts, com fa els 365 dies de l'any . De la mateixa manera, els busos nocturns de la Generalitat també oferiran el seu servei habitual. A banda, tant l'AMB com la Generalitat incrementaran el nombre de vehicles per atendre aquells punts i franges horàries de la nit on hi pugui haver més demanda o necessitats específiques de mobilitat.

Màscara obligatòria ben posada



Es recorda a les persones usuàries l'ús obligatori de màscara ben posada dins del transport públic i durant el trajecte, una mesures de protecció i prevenció davant de la còvid-19.

Reforç a tots els operadors



Els operadors contemplen un reforç de personal a trens i estacions per atendre l'afluència de persones usuàries que es desplaçaran en transport públic per celebrar les festivitats. També es reforçarà la neteja, el manteniment i la seguretat a les estacions més freqüentades.