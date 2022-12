Diverses persones als voltants de l'administració de loteries 'El geperut de la sort' @ep

FACUA-Consumidors en Acció alerta els usuaris davant dels fraus que poden patir amb els dècims o participacions del sorteig de la Loteria de Nadal que se celebra aquest dijous 22 de desembre al Teatro Real.

Segons detalla l'organització, entre les estafes més habituals hi ha la compra de dècims amb el reclam que s'estalviaran el pagament dels impostos corresponents o bé amb el lliurament de quantitats superiors per part dels possibles compradors de les butlletes.

"Aquesta compra resulta ser una pràctica fraudulenta que té com a objectiu blanquejar diners negres, i per tant, es tracta d'un delicte. A més, suposa una infracció tributària per a l'agraciat", explica FACUA, que assenyala que, en cas d'inspecció, serà molt complicat demostrar l'origen dels fons, podent comportar una acta que ocasionarà una important sanció.

En aquest sentit, si es rep una oferta d'aquest tipus, l'associació aconsella als usuaris premiats que posin aquestes pràctiques en coneixement de la Policia Nacional o la Guàrdia Civil , ja que "suposen un frau a la Hisenda Pública espanyola, a més d'una trampa que pot provocar la pèrdua de més de la meitat de l'import guanyat".

Així mateix, FACUA adverteix que si és multat per la comercialització del bitllet premiat, la sanció a què s'enfronten els usuaris pot superar en més de la meitat l'import guanyat, mentre que el defraudador que compri el desè en qüestió sí que podrà acreditar el caràcter lícit dels diners mitjançant la butlleta.

D'altra banda, subratlla que una altra irregularitat a què s'enfronten els usuaris de cara al sorteig té a veure amb la participació i la demanda de dècims. En concret, donar només 15 o 30 dies per cobrar les participacions.

En aquest punt, recorda que les participacions de la Loteria de Nadal no poden fixar per al cobrament dels dècims premiats un termini inferior als tres mesos establerts a la normativa. Així ho contempla la Instrucció General de Loteries, que, a l'article 22, indica que "el dret al cobrament de premis caduca als tres mesos, comptats des de l'endemà del sorteig a què corresponguin".

"La venda de participacions de loteria venudes per associacions, empreses o penyes també està subjecta a aquesta normativa, per la qual cosa, sigui quin sigui el termini indicat", afirma FACUA, que recorda que els emissors de les participacions no es poden negar a abonar els premis al·legant que s'indicava que el termini era inferior al que en realitat marca la legislació.

Igualment, l'associació avisa que es pot donar la situació que els responsables assenyalin ara, un cop premiat, que han venut més participacions de les que corresponien a un dècim. "Els particulars o empreses que de manera fraudulenta hagin dispensat més de les corresponents a un únic desè, estan obligats per llei a pagar la totalitat del possible premi a cadascun dels participants", sosté.

ERRORS EN IMPRIMIR LES PARTICIPACIONS



Si un cop realitzat el sorteig de la Loteria de Nadal, els responsables indiquen que el número imprès era erroni, alerta que és un frau. " En cas que l'entitat que hagi venut les participacions cometés un error en treure-les en paper, els consumidors poden exigir-los que assumeixin el pagament dels premis , llevat que amb suficient antelació al sorteig s'hagin dut a terme mesures suficients per aclarir la sentència “, assegura.

L?associació recorda que es tracta d?un conflicte que pot ser denunciat perquè els tribunals de justícia aclareixin si s?han d?abonar o no els premis de participacions amb errors.

En cas de compartir dècims amb familiars, amics o companys de feina, l'associació adverteix que per demostrar que es compartien, el millor és tenir imprès el dècim amb els noms i les firmes dels participants. Així mateix, pot servir també com a prova l'encreuament de correus electrònics o missatges de WhatsApp o Telegram per part dels participants, encara que dependrà que el contingut d'aquests deixi clar que tots havien compartit el desè.

FACUA recorda que la tributació es manté igual que a l'últim sorteig. Els premis de la Loteria de Nadal estan exempts d'impostos sempre que no siguin més grans de 40.000 euros. A partir d'aquesta quantia, el gravamen serà del 20%, però només per la quantitat que superi el màxim exempt. La tributació, a més, no és acumulable. Si és agraciat per diversos premis, l'usuari no haurà de pagar impostos per cap d'ells mentre no superin cadascun, de manera individual, els 40.000 euros.

FACUA avisa que el sorteig de Nadal no es lliura dels anomenats ciberdelinqüents. Els usuaris poden rebre missatges als seus correus electrònics que, en la majoria dels casos, els indiquen que suposadament han estat guanyadors i per cobrar el premi han d'abonar una taxa.

L'associació recomana no parar atenció a aquest tipus de correus, que l'únic que busquen és estafar la víctima perquè li faciliti les dades personals, inclosos els bancaris o informació de les targetes de dèbit o crèdit. Així, aconsella que, en cas que hagi estat víctima d'aquest frau, es denunciïn els fets davant la Policia Nacional o la Guàrdia Civil.