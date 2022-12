Arxiu - Façana de l'edifici del Tribunal Suprem.

El Tribunal Suprem ha confirmat la pena de 15 anys de presó que es va imposar a César Román, conegut com 'El Rey del Cachopo' , per l'homicidi de la seva parella Heidy Paz l'agost del 2018.

Els magistrats van adoptar aquesta decisió en la deliberació celebrada el 14 de desembre passat, però la resolució ha transcendit aquest dijous.

En una sentència, que ha tingut, el tribunal ha desestimat el recurs que va interposar la defensa de Román i ha avalat la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) , adoptada el març passat, que va confirmar la condemna dictada per la Audiència Provincial de Madrid.

La família de la noia espera que ara que hi ha sentència ferma se'ls lliurin les restes mortals de Heidy Paz per donar-li sepultura al seu país d'origen, Hondures.

El tors de Heidy, que es va trobar l'agost del 2018 en una maleta localitzada en una de les naus del condemnat, porta des de llavors primer a l'Institut Anatòmic Forense i ara a l'Institut de Medicina Legal de Valdebebas.

El tors es considera una prova clau atès que al seu interior es va localitzar una anella de seguretat que pertanyia a un dels pots de sosa càustica que hauria fet servir César per eliminar sense èxit el rastre de la noia assassinada dies abans, segons la sentència el 5 d'agost del 2018.

L'advocada de César Román es va negar al lliurament del cos en considerar que s'han de mantenir les restes cadavèriques "sota la mateixa custòdia en què romanen ara, ja que poden ser útils per a la defensa efectiva, així com un procediment just" .