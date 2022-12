Arxiu - Vista de la Platja de la Malva-rosa, a 25 de març de 2022, a València, Comunitat Valenciana (Espanya).

Un home de 44 anys ha mort ofegat aquest dijous a la platja de la Malvarrosa de València , segons han confirmat fonts policials i sanitàries.

L?avís s?ha rebut a les 16.25 hores, quan s?ha alertat el CICU que havien tret de l?aigua un home inconscient. Fins al lloc, s'ha mobilitzat una unitat del SAMU i indicatius policials.

Fins a l'arribada dels serveis mèdics, testimonis han fet a l'home la reanimació cardiopulmonar bàsica, segons han precisat fonts sanitàries.

Un cop al lloc, l'equip mèdic del SAMU ha continuat amb la reanimació cardiopulmonar avançada i altres tècniques; però no hi ha hagut resposta i l'home, de 44 anys, havia mort, han indicat les mateixes fonts. L'autòpsia revelarà les causes de l'ofegament.