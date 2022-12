Sor Llúcia @ep

Sor Lucía Caram ha admès a la televisió que va ajudar Miquel Ricart , un dels dos assassins de les nenes d'Alcàsser, quan va sortir de la presó. "Em va demanar Josep Lluis Trapero que l'ajudés" , ha explicat Caram. La popular monja ha explicat que quan Ricart va sortir de la presó, com que no tenia recursos econòmics ni tenia on anar, necessitava rebre algun tipus d'ajuda per no acabar al carrer. Els Mossos n'eren conscients, i el màxim representant del cos policial, Josep Lluis Trapero, va trucar a Sor Lucía per saber si podia oferir-li algun tipus d'ajuda.

Ricart va sortir de la presó el 2013 i no tenia on anar. Vagabundejava pels carrers de Barcelona i, de tant en tant, intentava anar a algun hostal on habitualment li acabaven negant l'accés quan el reconeixien. El seu estat era tan lamentable que la policia va arribar a témer per la vida. L'assassí d'Alcàsser necessitava ajuda, i la va proporcionar Sor Lucía.

Va creure que la millor solució era enviar-lo a un centre d'acollida a França, i va gestionar el trasllat de Ricart. "Al centre no hi va haver cap tipus de queixa sobre ell, el comportament va ser fantàstic". Tot i això, va acabar abandonant el centre i va tornar a Espanya. Primer a Madrid, on no es coneix que tingués cap problema. Poc després va anar a Barcelona, on va començar a jugar amb les drogues ia traficar fins que finalment va ser detingut aquesta setmana.