Vistes de Barcelona des de Collserola. Foto: Europa Press

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va condemnar dijous 22 de desembre passat Espanya per no haver pres les mesures necessàries per impedir l'"incompliment sistemàtic i continuat" dels límits de contaminació a l'àrea metropolitana de Barcelona (i també a Madrid) entre el 2010 i el 2018, una sentència que no comporta multa per ser una primera condemna sobre el cas.

La decisió (que també confirma l' incompliment a Baix Llobregat entre el 2010 i el 2017 ) dóna la raó a la Comissió Europea que va denunciar el cas davant la cort europea el 2019 després de constatar els "incompliments reiterats" en aquestes zones dels límits legals de diòxid de nitrogen (NO2), emissions que tenen l'origen fonamentalment en el trànsit rodat i en la combustió d'energies fòssils i provoquen problemes respiratoris i cardíacs.

La normativa comunitària estableix dos valors límit en relació amb el diòxid de nitrogen (tots dos aplicables des de l'1 de gener de 2010), un amb referència anual i un altre amb referència horària.

El Tribunal amb seu a Luxemburg estableix que Espanya "no ha vetlat perquè els plans de qualitat de l'aire estableixin mesures adequades perquè el període de superació dels valors límit fixats per al NO2 sigui el més breu possible" ni ha adoptat des del juny de 2010 mesures adequades per garantir el compliment dels valors límit ni a l'àrea de Barcelona, ni a Madrid ni a Baix Llobregat.

De la mateixa manera, el TJUE no accepta els arguments d'Espanya respecte al fet que s'hagi produït una tendència de millora de la qualitat de l'aire a les tres zones perquè, assenyala la sentència, el valor límit anual de NO2 es va superar "cada any" durant els anys jutjats "cosa que reflecteix un deteriorament de la situació al llarg de l'any en què haurien d'haver tingut efectes les mesures que s'havien d'adoptar abans de la data d'expiració del termini fixat per la Comissió".

Tot i el dictamen del tribunal, Espanya no haurà de pagar cap multa. Tot i això, la decisió de l'alt tribunal obliga les zones denunciades a adoptar plans de qualitat de l'aire que estableixin les mesures necessàries per garantir que no se superin els límits de contaminació marcats.