Gran victòria per al Sindicat SAD de Cuidadores Professionals Municipals després d'aconseguir l'esperat augment del 8% del salari, que afectarà de forma positiva 800 treballadors de FS21-CSC, els quals portaven tot el 2022 sense percebre la pujada prevista al conveni col·lectiu empreses d'atenció domiciliària de Catalunya. Aquest triomf afecta treballadors de Santa Coloma de Gramenet, el Prat de Llobregat, Molins de Rei, Gavà i Sant Feliu de Llobregat .

Segons l'empresa FS21-CSC, el motiu que els impedia atorgar l'augment imposat era el límit de la llei de pressupostos generals de l'Estat per a les "empreses públiques", tot i afirmar que estaven posant-ho tot de la seva part per solucionar l'impagament del augment salarial. Però res no va canviar i van passar els mesos sense aconseguir cap millora. L'immobilisme mostrat va obligar les treballadores a protestar al carrer amb manifestacions multitudinàries, però la petició salarial seguia sense ser atesa.

I el crit de les treballadores va continuar emmudit fins que van decidir estudiar les possibilitats d?interposar una demanda de Conflicte Col·lectiu per l?impagament de l?augment previst per al 2022. I així ho van fer el 14 de novembre, data en què van iniciar les actuacions contra l?empresa buscant augment salarial del 8%.

El 28 de novembre va tenir lloc l'acte de conciliació del procés de Conflicte Col·lectiu davant del departament de treball. Segons explica el sindicat en un comunicat, en aquest acte FS21 i CSC van presentar i van proposar la pujada de l'1,5%, que l'empresa va pactar prèviament amb la UGT i que ja havia estat preanunciada dies abans. Al no oferir res de nou, des del SAD van trencar la negociació i van elevar les actuacions als jutjats socials.

I ha estat mà de sant. El jutge havia d'assenyalar el judici en no més de 5 dies després de l'admissió de la demanda, i en aquest curt termini el sindicat ha estat informat que finalment FS21 i CSC abonaran la pujada completa del 8%, a més de liquidar endarreriments i diferències.

CatalunyaPress ha parlat amb la portaveu del sindicat, Eva Godoy , que valora com una "victòria" la pujada de sou aconseguida. Tot i això, lamenta que hagi arribat tan tard: "Valorem negativament el temps que han trigat. Quan hem posat la demanda és quan s'han posat les piles per no arribar a judici" , explica Godoy. "Fa uns dies vam tenir un arbitratge amb l'advocat i ells deien que ho havien intentat tot però que no podien pujar el 8%. A la que hem presentat la demanda, han aprovat l'augment", afegeix la portaveu del Sindicat SAD.

De la mateixa manera, des del sindicat lamenten que altres organitzacions amb més pit no en reconeguin la lluita. "Els altres sindicats, CCOO i UGT, no han fet res, no s'han mogut, i ara no es poden venir i posar-se la medalla". Des de SAD recorden que UGT va pactar la pujada de l'1,5%, però són aquestes 21 treballadores les que han aconseguit aquesta nova fita, la victòria de David contra Goliat.