La jove promesa del rap de Tennessee (Estats Units), Big Scarr, que va signar amb el segell 1017 Records de Gucci Mane, ha mort als 22 anys per causes no revelades. La mort del raper va ser confirmada per Mane en una publicació d'Instagram. "Això fa mal, t'estranyo @bigscarr", va escriure el cantant de “Poppin” al tribut, juntament amb una galeria de fotos del mort lletrista.

El 2020, el nadiu de Memphis gairebé mor després de rebre un tret al maluc amb una bala que va arribar fins a la seva columna vertebral. L'atac li va provocar lesions internes greus, que van requerir que els metges li traguessin l'apèndix i operessin diverses vegades la cama dreta.

Nascut com Alexander Woods a Memphis, Tennessee, el 7 d'abril del 2000, Scarr va triar el seu nom per les lesions que va patir durant un accident automobilístic als 16 anys.

Woods va irrompre per primera vegada al món del hip-hop el 2020 després de signar amb el segell 1017 Records de Gucci Mane. El seu primer projecte comercial va ser l'àlbum recopilatori New 1017 "Gucci Mane Presents: So Icy Summer" amb "SoIcyBoyz", que va interpretar al costat dels seus companys de segell Pooh Shiesty i Foogiano.