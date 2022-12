Quin temps farà en aquestes festes de Nadal?|@EP

Demà comença la nit de Nadal, el diumenge és Nadal i el proper dilluns Sant Esteve. Aquestes dates seran dies per anar amb mànigues de camisa o jaqueta fina, segons han pronosticat els serveis meteorològics. Els abrics, guants i bufandes s'han de reservar per a aquells que optin per celebrar aquests dies a les valls del Pirineu i només per a primera hora del dia o cap al tard. Una gran alteració viatjarà des d'Açores cap a les Canàries i instaurarà un passadís d'aire càlid que arrencarà al nord d'Àfrica i irromprà a tota la Mediterrània peninsular.

Màximes entre 20 i 23 ºC

Les temperatures estaran disparades en aquesta recta final de setmana. De fet, el dia que tocaran sostre serà divendres, amb valors que oscil·laran entre els 22-24 ºC al litoral de les Terres de l'Ebre i la Costa Daurada, el litoral i el prelitoral central. El dissabte, tindrem valors molt similars, grau a dalt, grau a baix.

Amb el pas dels dies, massa d'aire càlid en alçada s'anirà retirant, però molt lentament, de manera que des de la nit de Nadal fins a Sant Esteve encara estarem entre 6 i 8 ºC graus per sobre del normal.

Pel que fa als valors a la superfície: