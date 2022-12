Pollastre Tikka Masala @ep

Un xef de Glasgow, Ali Ahmed Aslam , a qui se li atribueix la invenció del ' pollastre tikka masala ', va morir als 77 anys. La mort del famós xef va ser anunciada pel seu restaurant Shish Mahal a Glasgow, que va tancar durant 48 hores com a mostra de respecte, va informar The Guardian.

El restaurant va anunciar: "Hola, Shish Snobs... El senyor Ali va morir aquest matí... Tots estem absolutament devastats i amb el cor trencat". Va morir dilluns al matí, va dir a l'AFP el seu nebot Andleeb Ahmed.

Va inventar el plat improvisant una salsa feta amb una llauna de sopa de tomàquet al seu restaurant Shish Mahal a la dècada de 1970.

En una entrevista amb AFP el 2009, Ali va dir que se li va acudir la recepta del pollastre tikka masala després que un client es queixés que el seu pollastre tikka estava massa sec. "El pollastre tikka masala es va inventar en aquest restaurant, solíem fer pollastre tikka, i un dia un client va dir: "Prendria una mica de salsa amb això. Està una mica sec'", va dir Ali.

"Pensem que seria millor cuinar el pollastre amb una mica de salsa. Aleshores, a partir d'aquí, cuinem pollastre tikka amb una salsa que conté iogurt, crema i espècies", va afirmar.

El plat es va convertir en el més popular als restaurants britànics.

Encara que és difícil tastar definitivament on es va originar el plat, generalment se'l considera un curri adaptat als gustos occidentals.

L'exministre de Relacions Exteriors Robin Cook va descriure el plat com a part crucial de la cultura britànica. "El pollastre tikka masala és ara un veritable plat nacional britànic, no només perquè és el més popular, sinó perquè és una il·lustració perfecta de la manera com Gran Bretanya absorbeix i adapta les influències externes" , va dir Cook en un discurs del 2001 sobre la identitat britànica.