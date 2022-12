Era el 25 de desembre del 1962. Pot ser casualitat o no, però era el dia de Nadal. Per a sorpresa de molts i per a lament dels altres. N'hi ha que es van alegrar perquè probablement no havien vist una cosa així abans. Altres, no obstant, es van posar frenètics en contemplar el sepulcre del cotxe. Per als esquiadors va ser l'ocasió idònia per demostrar que només calen dues taules als peus per lliscar per Gran Via.

Per a altres va ser el moment de treure la bufanda que tenien guardada i col·locar-se-la els ninots peribles.

Per si no havia quedat clar el 25 de desembre de 1962 va nevar. I no va ser una nevada qualsevol, sinó que 25 centímetres de gel es van instal·lar a la capital catalana i bona part del país.

El panorama bucòlic va tenir una durada de 24 hores. Suficient per fer del dinar de Nadal una llarga espera. Milers de persones es van quedar atrapades sense poder tornar a casa seva. Els tramvies, autobusos, cotxes, taxis i serveis públics també ho estaven.

Difícilment es podien cobrir les necessitats bàsiques. Els bombers traslladaven als hospitals dones embarassades, en molts casos, quedant atrapats pel camí. Fins a l'aeroport del Prat va estar tancat quatre dies amb 60 centímetres de neu a causa de la nevada.

Davant el col·lapse, l?alcalde franquista José María Porcioles va decidir recórrer a un exiliat a Andorra, amic seu. Va trucar al polifacètic Andreu Claret Casadessús (1908-2005), polític vinculat a ERC que va organitzar l'evacuació de republicans, es va exiliar i va recalar a Andorra on es va convertir en un empresari especialitzat en comunicacions de muntanya. Li va demanar que portés les màquines llevaneu que explotava amb una concessió del govern andorrà per mantenir obert el port d'Envalira. Claret, pare dels músics Lluís i Gerard i del periodista Andreu, impulsor també del túnel del Cadí i medalla d'honor de Barcelona, va poder tornar amb aquesta operació a Catalunya malgrat l'oposició inicial del règim.

Va entrar per la Diagonal de forma apoteòsica, amb Porcioles i la premsa esperant-lo. Ho va fer amb 13 de les 25 màquines al final d'un viatge de 24 hores en què va rescatar 3.000 vehicles pel camí. En cinc dies i gràcies a un inusitat vent del sud, més càlid, els carrers van quedar transitables. Claret va dir a aquest diari el 1992 que la de Ferran va ser la més difícil de recuperar perquè «hi havia desenes de cotxes abandonats». L'expert va concloure: «Sense la bonança s'hauria trigat un mes».

L'impacte de la nevada va ser encara més sever als barris de muntanya. El periodista Albert Castillón, nascut pocs dies abans al Turó de la Peira, va dir: «Els meus pares m'havien portat a visitar la família al centre i ens vam haver de quedar uns dies perquè el Turó estava inaccessible».

En aquests primers anys 60 al voltant del fenomen natural ia la seva epopeia ciutadana es van produir fets rellevants com aquests: enlairament dels Setze Jutges i la Nova Cançó (1961); marxes contra Franco a Europa i inici del Vaticà II (1962); execució del comunistaJulián Grimau i avenç de CCOO(1963).