Més de mil associacions de persones amb discapacitat s'han beneficiat d'ajuts de la Fundació ONCE|@EP

Un total de 1.025 entitats d'atenció a persones amb discapacitat s'han beneficiat el 2022 d'algun dels ajuts convocats per Fundació ONCE durant aquest exercici, segons s'ha posat de manifest al Patronat.

La reunió del màxim òrgan de govern de la Fundació ONCE ha tingut lloc a Madrid sota la presidència de Miguel Carballeda , president del Grup Social ONCE , i amb la presència de la infanta Margarita, presidenta d'honor de la Fundació ONCE.

Segons ha informat l'entitat, a la trobada s'ha aprovat el pressupost més alt de la història de l'entitat destinat a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.

Així mateix, ha indicat que, a l'apartat dedicat a avaluar l'exercici de 2022, un total de 1.025 entitats de persones amb discapacitat s'han beneficiat aquest any de les diferents convocatòries d'ajudes ofertes per Fundació ONCE , cosa que ha permès aprovar 2.365 projectes destinats a millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat.

En aquesta línia, Carballeda ha dit que la missió de la Fundació ONCE és contribuir a la plena inclusió social de les persones amb discapacitat ia fer efectiu el principi d‟igualtat d‟oportunitats i no discriminació.

D'altra banda, s'ha informat els patrons que l'entitat ha desenvolupat durant l'exercici de 2022 projectes d'R+D com Access Robot, que té com a objectiu la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat en poder desenvolupar-se a el dia a dia en diferents àmbits i situacions, o Access Job , un projecte d'intel·ligència artificial que es desenvolupa al voltant d'una plataforma de videoconferència per al suport i la inclusió de persones amb discapacitat en entorns telemàtics formatius i laborals.

A més, al llarg del 2023 està prevista l'execució del projecte Paviment Intel·ligent, Sostenible i Accessible (PISA), amb què es crearà una nova solució tecnològica basada en la 'sensorització' del paviment urbà.

Al costat d'això, es treballarà també al Projecte GUIA (Nou Ecosistema de Gestió Intel·ligent per a Persones amb Discapacitat), que està basat en el big data i la intel·ligència artificial i que pretén gestionar enormes bases de dades sobre discapacitat i accessibilitat en els àmbits de la mobilitat física i la petjada digital.

Finalment, es potenciarà Per Talent Digital , un programa que permet la millora de la formació en perfils professionals digitals, així com nous projectes que es realitzaran en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.