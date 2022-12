Es van perpetrar 1.500 ciberatacs a la setmana a les administracions / Freepik

El 2022 s'han aconseguit xifres rècord de ciberatacs a les webs governamentals i d'administracions públiques a Espanya. Segons dades del sistema de siberseguretat Barracuda, durant aquest any s'han registrat més de 1.500 ciberatacs per setmana a cada organització , xifra que representa un increment d'un 20% respecte a l'any passat. El sector més afectat va ser el de l'educació, que va rebre més de 2.000 ciberatacs per organització.

Un dels ciberatacs més notoris va ser el que es va perpetrar al març al Congrés dels Diputats amb origen rus, un ciberatac de tipus DDoS. L'atac es va llançar des de diferents adreces IP, i per això el portal del Congrés dels Diputats va quedar inoperatiu durant hores. Aquest tipus de ciberatacs consisteix que milers d'ordinadors i mòbils, infectats de forma prèvia, es dirigeixen alhora cap a la web, de manera que el portal no aconsegueix suportar tot el trànsit i deixa de fondre's.

No va ser l?únic ciberatac institucional, ni de lluny. Al novembre, el Ministeri d'Economia i Transició Digital va detectar un pirateig amb focus a la xarxa SARA, la responsable d'interconnectar les administracions públiques per facilitar el flux de dades. Tot va començar quan un treballador va detectar que controlaven el seu ordinador a distància.

Però els atacs no es limiten al Govern de Pedro Sánchez, sinó que també va posar el focus a institucions locals. Per exemple, gairebé 140 ajuntaments de Navarra van registrar ciberatacs. Les dades sensibles que maneges converteixen les institucions en el blanc perfecte per atacar.

El CGPJ va detectar a l'octubre un ciberatac a les xarxes de les administracions públiques espanyoles en què van atacar el Punt Neutre Judicial (PNJ), la xarxa de telecomunicacions que connecta els òrgans judicials amb altres institucions de l'Estat.

Les investigacions van revelar que el PNJ va ser utilitzat per accedir a altres institucions públiques, però no es van comprometre les dades relatives a procediments judicials o cap altra informació en poder dels jutjats i tribunals.