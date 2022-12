La Ciutat de la Justícia de Barcelona. Foto: Europa Press

Els tres jutjats d'incapacitacions de Barcelona tancaran l'any amb prop d'11.000 expedients pendents de revisar, cosa que han de fer abans del juny del 2024, segons fixa una llei del 2021 que va eliminar la figura de la incapacitació.

La jutgessa Graziella Moreno, titular d'un d'ells, ha explicat en una entrevista d' Europa Press que calcula que des de l'entrada en vigor de la llei ha pogut revisar uns 300 expedients dels entorn de 3.600 que té pendents el jutjat. "La llei era molt necessària, el que passa és que si generes una nova dinàmica de treball i un nou concepte de tot, el que no pots fer és no dotar-la de pressupost, perquè els jutjats som els mateixos", ha criticat, lamentant la capacitat limitada dels jutjats i haver fet només un percentatge molt petit de les revisions pendents.

La llei aprovada el 2021 va reformar la legislació per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, i va eliminar la figura de la incapacitació judicial: "Es tracta de respectar l'autonomia de la persona", ha considerat en declaracions a Europa Press el president de la comissió de drets de les persones amb discapacitat del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (Icab), Xavier Puigdollers.

Puigdollers valora positivament el canvi en la llei pel que fa a drets de les persones i remarca que suposa l'equiparació a la Convenció de les Nacions Unides sobre drets de les persones amb discapacitat, tot i que creu que “en casos extrems hi ha dubtes de si realment afavorirà als seus drets bàsics" i ha advertit que cal més pressupost per a serveis socials.

La nova llei també ha suposat canvis en la feina dels fiscals, que han d'intervenir en més fases del procediment: “Hem passat d'una a tres presències, ia més hi ha el tema de les revisions que també s'han fet a part de les vistes normals", ha apuntat la fiscal delegada de Civil a Barcelona, María José Núñez, en una entrevista d'Europa Press amb el fiscal coordinador de discapacitat a la ciutat, Antoni Torres.

Per a Torres, una revisió d'expedient "implica gairebé un nou judici, perquè s'ha d'entrevistar la persona, escoltar el tutor, escoltar els parents si ho demanen", cosa que se suma a la feina ordinària dels jutjats.

DESPLEGAMENT NORMATIU

Després d'aprovar-se aquesta llei el 2021, el Govern va dictar un decret llei que modificava el Codi civil català per eliminar la incapacitat associada al tutor i substituir-la per la figura de l'assistent, i fixava un termini d'un any per legislar la resta de canvis que marca la llei estatal.

Tot i això, el desplegament normatiu no està completat encara i en aquest sentit la vicepresidenta de Dincat, Maise Balcells, ha assenyalat en declaracions a Europa Press que "hi ha normativa administrativa també afectada, i el fet que no s'hagi ajustat a aquesta llei està perjudicant les persones".

Balcells ha posat com a exemple les normatives que vinculen ajudes econòmiques a la incapacitació judicial, una figura que precisament la llei ha anul·lat, i subratlla: “La idea d'eliminar la incapacitació és totalment positiva perquè partim del principi bàsic de la convenció internacional que totes les persones som capaços davant de la llei".

També respecte al desplegament normatiu pendent, la jutgessa Moreno lamenta que "aquest moment d'inseguretat jurídica genera molts problemes" i incertesa a la feina i la fiscal Núñez ha lamentat la lentitud a regular-lo.

Per part seva, fonts de la Conselleria de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat consultades per Europa Press han assenyalat que el Govern està "finalitzant" el text que reformarà el Codi Civil català per desplegar la nova llei i preveuen que surti a informació pública al gener, després del que calculen que en un termini entre quatre i sis mesos ho aprovarà el Govern.