Stephen Greif - Fenella Fielding Foundation/Facebook

L'actor britànic Stephen Greif , que va aparèixer en sèries com Blake's 7 de la BBC, Citizen Smith i EastEnders, així com The Crown de Netflix, ha mort. Els seus representants van anunciar la seva mort en una publicació a Twitter. No es va revelar la causa de la mort. Tenia 78 anys.

La llarga carrera de Greif va abastar teatre, televisió i cinema. Nascut a Hertfordshire, va assistir a la Reial Acadèmia d'Art Dramàtic i després es va convertir en membre de la Companyia Nacional de Teatre a Old Vic i Southbank, va informar l'Associació de Premsa del Regne Unit.

Protagonitzant moltes ficcions durant la dècada de 1960 i principis de la de 1970, Greif va passar a la televisió i va aconseguir el paper del comandant espacial Travis en la sèrie d'aventures de ciència ficció Blake's 7 . El programa es va desenvolupar entre el 1978 i el 1981 i també va estar protagonitzat per Gareth Thomas, Paul Darrow, Michael Keating i Sally Knyvette.

En The Crown, va interpretar al president de la Cambra dels Comuns, Sir Bernard Weatherill.