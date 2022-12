D'esquerra a dreta, asseguts: Juan Alcaraz, Vanina Faber, Carmina Ganyet i Koro Castellano. Dempeus: Anna Quirós, Teresa Sanjurjo i David López / CaixaBank

CaixaBank ha creat un comitè assessor de diversitat amb l'objectiu de comptar amb noves perspectives en el foment de la diversitat i la igualtat d'oportunitats a tots els àmbits d'actuació de l'entitat, interns i externs.

El comitè està format per directius de referència en els seus àmbits d'actuació, cinc d'elles independents a l'entitat financera i vinculades a empreses líders als seus sectors: Koro Castellano , directora d'Amazon Prime Video a Espanya; Vanina Farber, economista i politòloga que imparteix classes d'Innovació Social a l'escola de negocis suïssa IMD; Carmina Ganyet, directora general corporativa de Colonial; Therese Jamaa , vicepresidenta d'Huawei Espanya, i Teresa Sanjurjo , directora de la Fundació Princesa d'Astúries. Per part de CaixaBank, participen al comitè Juan Alcaraz, director general de Negoci; David López , director de Recursos Humans, i Anna Quirós , directora de Cultura i Desenvolupament.

La creació d'un òrgan consultiu exclusivament dedicat a la diversitat, una iniciativa pionera per a una gran empresa a Espanya, s'emmarca en el compromís de CaixaBank amb el foment de la diversitat i la inclusió a tota la seva activitat, tant interna, dins de la seva organització i dels seus equips professionals, com a externa, a través d'iniciatives adreçades als clients ia tota la societat en general. Aquest compromís compta amb importants reconeixements; de fet, CaixaBank es troba entre les cinc primeres empreses del món a l'Índex d'Igualtat de Gènere de Bloomberg 2022.

Els components del comitè es reuniran cada quatre mesos per aportar a CaixaBank la seva visió i experiència sobre qüestions essencials per al foment de la diversitat. Entre els temes que s'abordaran periòdicament, destaquen, per exemple, les estratègies per fomentar l'augment de la presència de dones en posicions directives; les iniciatives per donar més visibilitat, interna i externa, a les polítiques de diversitat; el foment duna cultura inclusiva dins una organització; la identificació de biaixos, o l'impuls a iniciatives per a la inclusió.

IGUALTAT DE GÈNERE: UN OBJECTIU ESTRATÈGIC

CaixaBank va tancar l'exercici 2021 amb un 41,3% de dones en posicions directives, un dels percentatges més grans del sector, i preveu finalitzar el 2022 amb un 41,6%. En el marc del nou Pla Estratègic 2022-2024, el banc s'ha plantejat com a objectiu assolir el 42% de dones directives el 2024.

A més del nou comitè assessor, el banc compta amb diversos instruments i iniciatives creats per impulsar la diversitat, com és el cas de Wengage, un projecte transversal desenvolupat per persones de tots els àmbits de l'organització basat en la meritocràcia i la promoció en igualtat oportunitats. Wengage inclou iniciatives fomentar per a la diversitat, com ara plans de mentoring femení, mitjançant els quals directives de l'entitat assessoren altres professionals en el desenvolupament de la seva carrera professional. Wengage també desenvolupa iniciatives externes per als clients i la societat, dirigides a impulsar la diversitat i la igualtat d'oportunitats en diversos àmbits d'actuació: lideratge i emprenedoria, innovació i educació, esport i entorn rural.

A més, CaixaBank compta amb un Pla d'Igualtat per fomentar els principis d'igualtat d'oportunitats i de diversitat dels equips de treball, potenciar la presència de dones en posicions directives i reforçar les mesures de conciliació de la vida personal i professional. Inclou, per exemple, la perspectiva de gènere als programes de desenvolupament directiu i en els processos de selecció i formació, fomenta el teletreball i la flexibilitat.

Al Consell d'Administració, l'entitat també compta amb un dels percentatges més alts de l'IBEX-35, amb un 40% de dones conselleres.

RECONEIXEMENTS AL COMPROMÍS AMB LA DIVERSITAT

A més del reconeixement de l'Índex d'Igualtat de Gènere de Bloomberg, CaixaBank compta amb distincions importants en l'àmbit de la igualtat, com ara el Distintiu d'Igualtat a l'Empresa (DIE), gestionat per l'Institut de la Dona, o la Certificació EFR (Empresa Familiarment Responsable), de la Fundació Másfamilia. Ha estat mereixedora de diversos reconeixements, com el Premi 25è aniversari de FEDEPE (Federació Espanyola de Dones Directives, Executives, Professionals i Empresàries). Per part seva, la Fundació per a la Diversitat ha concedit a CaixaBank el 2020 la distinció a la millor pràctica d'una gran empresa pel seu programa de diversitat Wengage. A més, CaixaBank ocupa la primera posició a nivell espanyol a l'Índex de Diversitat de Gènere EWoB el 2021. També forma part del nou índica IBEX Gender Equality Index.

CaixaBank està adherida al programa internacional Target Gender Equality i al Women's Empowerment Principles, de les Nacions Unides; o al Charter de la Diversitat, per fomentar la igualtat doportunitats i les mesures antidiscriminatòries. També és membre de Closingap, el cluster que estudia l'impacte econòmic de les bretxes de gènere a Espanya.

A més, és una de les entitats adherides a l'Aliança STEAM pel talent femení “Nens en peu de ciència”, una iniciativa liderada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional per impulsar les vocacions STEAM a les nenes i joves.

El compromís del banc és extensiu a totes les empreses del Grup. En aquest sentit, CaixaBank Asset Management ha estat reconeguda com a “Líder europeu en diversitat de gènere” per segon any consecutiu i com a “Gestora amb millor representació de gènere” per primera vegada, en la categoria de firmes d'entre 20 i 50 gestors dels Premis a la diversitat de gènere (Gender Diversity Awards) de la revista Citywire.