Un pou del parc de Doñana. Foto: Europa Press

El Consell de Ministres del 27 de desembre passat va aprovar el Pla Estratègic de Patrimoni Natural i Biodiversitat fins al 2030, que defineix les línies per a la conservació i recuperació dels ecosistemes i preveu restaurar fins al 2030 un 15% d'ecosistemes degradassos a Espanya, com el Mar Menor o Doñana.

El pla incorpora els principis fonamentals el Conveni de Nacions Unides sobre la Diversitat Biològica adoptat aquest mateix mes de desembre a la Conferència de Nacions Unides de Biodiversitat (COP15) celebrada a Montreal (Canadà), segons ha informat el MITECO.

Segons fonts governamentals, el pla compleix amb la Llei del Patrimoni Natural i la Biodiversitat aprovada el 2007 i amb la component 4 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR): Conservació de la biodiversitat terrestre i marina.

Entre altres mesures, el pla promou el desenvolupament i la implantació de la infraestructura verda i la connectivitat i la restauració ecològiques, en línia amb les diferents estratègies.

El pla inclou, en concret, accions dirigides a millorar el coneixement sobre biodiversitat per elaborar estratègies i polítiques eficaces de conservació, així com per a una major consideració i integració en les polítiques sectorials.