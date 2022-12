La foto de família després de la signatura de l?acord. Foto: Fundació ONCE



La Fundació ONCE i l'Associació No a l'Assetjament Escolar (NACE) s'han unit per prevenir l'assetjament escolar entre l'alumnat amb discapacitat i han signat un conveni de col·laboració que recull la necessitat d'instrumentar mesures i promoure iniciatives dirigides a la prevenció i sensibilització en aquest aspecte.

Segons l'estudi Assetjament i ciberassetjament escolar en alumnat amb discapacitat , elaborat per la Fundació ONCE i el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), el 79,5% de l'alumnat amb discapacitat indica que "ser diferent" és un factor desencadenant per a patir assetjament escolar.



Igualment, l'informe constata que els cursos en què es registra una proporció més gran d'assetjament són el primer cicle d'Educació Secundària (49%) i segon d'Educació Primària (37%), i que les burles, l'aïllament i el rebuig són les modalitats de violència escolar més freqüents.

Com a conseqüència de les situacions d'assetjament, l'informe mostra que les reaccions més freqüents dels nens que pateixen assetjament solen passar per l'empitjorament de les qualificacions, el descens de motivació per assistir a classe i l'increment de la tristesa.

Per això, les organitzacions han indicat que posaran en marxa activitats culturals i educatives conjuntes i accions de formació de famílies i joves que ajudin a detectar i prevenir el 'bullyng' a les aules.