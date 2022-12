Els Simpson @ep

La gent ha intentat predir el futur des que la humanitat existeix. Des de la mística Baba Vanga o Nostradamus fins als maies, No obstant, la família més famosa de la televisió també és famosa per les seves prediccions, que han encertat en multitud d'ocasions, i per això val la pena conèixer què pronostiquen Los Simpson per al proper any.

Els Simpson han aconseguit predir l'arribada a la presidència de Trump, entre d'altres encerts, i per això moltes persones analitzen els seus episodis buscant nous detalls que permetin saber què passarà en el futur. Un vídeo recent de TikTok titulat 'Prediccions dels Simpson per al 2023 que et donaran calfreds' es va tornar viral recentment.

Inflació i crisi econòmica



Tots coneixem com s'han disparat els preus aquest darrer any, amb ascensos notables en el preu de l'energia i l'alimentació. Tot i això, això podria anar encara pitjor.

En un episodi, un home diu a Homer: "Anarquia, la fi de la civilització arribarà aviat a una Amèrica propera a tu". I Homer respon: "Els Estats Units no poden col·lapsar, som tan poderosos com l'antiga Roma".

L'home li posa un vídeo que diu: “El món modern és una marxa inexorable del progrés”. Homer diu "dolç", i el vídeo continua: "O, és que som esclaus del sistema, tanquem el supermercat i ens morim de gana".

Al mateix vídeo apareixen rètols que apunten a la fi de l'agricultura local, al pic del preu del petroli o erupcions solars, cosa que portaria a l' anarquia ia la fi de la civilització.



Homer afegeix: "Oh, Déu meu, aquest vídeo sense font i sense data m'ha convençut més enllà de qualsevol dubte raonable".

Una guerra nuclear entre els Estats Units i la Xina



Els Simpson aparentment prediuen que per al 2023 hi podria haver una guerra nuclear entre els Estats Units i la Xina.

En un dels seus episodis, es pot escoltar el presentador de notícies dient: “És amb gran tristesa que els informo que els Estats Units i la Xina han declarat la guerra. S'espera que un atac nuclear massiu arribi a les nostres costes d'aquí a una hora!”

