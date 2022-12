Federico Jiménez Losantos @ep

El periodista Federico Jiménez Losantos ha estat imputat per insinuar al seu programa d'ESRadio que José Luis Ábalos, exministre de Transports, va ajudar la vicepresidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, a introduir maletes "amb cocaïna, amb or o amb divises" a Espanya. Segons ha revelat ElDiario.es, la titular del Jutjat d'Instrucció núm. 8 de Madrid ha obert judici oral contra el locutor, i li ha imposat una fiança de 100.000 euros.

La jutgessa ha atès la petició de l'Audiència Provicincial de Madrid, que va emetre una interlocutòria on ordenava jutjar per injúries i calúmnies Losantos per fer aquestes afirmacions sense comptar amb cap prova. Va ser el mateix Ábalos qui va demanar que no s'arxivés la causa, assegurant que Losantos estava donant aquesta informació basant-se en especulacions.

La mahistrada, en contra del criteri de la Fiscalia, ha dictaminat aquest dimecres l?obertura de judici contra el president de Llibertat Digital i contra el mateix grup, que té una pàgina web amb el mateix nom i la cadena de ràdio esRadio.