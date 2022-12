El president del Govern. Foto: Europa Press

Dimarts passat 27 de desembre, el govern de Pedro Sánchez anunciava una sèrie d'ajudes anticrisi que beneficiaran diferents sectors de la societat. Algunes d'elles les veurem reflectides, per exemple, a l'hora de fer la compra (la rebaixa de l'IVA dels aliments), encara que en altres casos no serà així i s'hauran de sol·licitar.

T'expliquem la manera com ho pots fer.

- Ajuda de 200€ per a persones o famílies amb rendes baixes : pagament únic. Per accedir a l'ajuda cal tenir la residència habitual a Espanya el 31 de desembre i no serà compatible amb altres prestacions com ara Ingrés Mínim Vital, algun tipus de pensió de la Seguretat Social o del Règim de Classes Passiva. Es podrà sol·licitar a la Seu Electrònica de l'Agència Tributària entre el 15 de febrer i el 31 de març del 2023.

- Transport públic : rebaixa del 30% del transport públic urbà i interurbà. La mesura s'aplicarà a les comunitats on els governs (autonòmics i/o municipals) augmentin la bonificació fins al 50% (com s'ha fet durant els darrers 4 mesos d'aquest 2022 a Catalunya). És una mesura que complementa la gratuïtat dels abonaments de Renfe de rodalies i mitja distància durant el 2023 que ja ha estat vigent aquest 2022.

- Habitatge : pròrroga fins al 31 de desembre de 2023 del límit del 2% a l'actualització anual del lloguer. Era una de les mesures que havia generat discrepàncies entre els dos socis del govern. També en matèria d'habitatge s'ha donat llum verda a una moratòria de 6 mesos de la suspensió dels desnonaments i els llançaments per a llars vulnerables i s'ha prohibit, durant tot l'any, el tall de subministraments essencials.

- Bonificació combustible : l'1 de gener acaba la bonificació per als ciutadans, encara que segueix per als professionals del transport professional per carretera, agricultors, navilieres i pescadors. En aquest sentit, es prorroga el descompte de 20 cèntims per litre per al transport professional per carretera, que els serà abonat al final de cada mes.

- Pensions : revaloració del 8,5% de les pensions el 2023, d'acord amb l'increment de la inflació, garantint el poder adquisitiu dels jubilats. Sánchez també va explicar que han aprovat la jubilació activa millorada, cosa que hauria de possibilitar que professionals sanitaris d'atenció primària, metges de família i pediatres en edat de jubilació puguin continuar compatibilitzant el 75% de la pensió amb el servei actiu a temps complet oa mitja jornada durant els propers 3 anys.