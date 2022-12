Pablo Hasél, detingut / @EP

El raper Pablo Hasél, empresonat des de fa pràcticament un any i mig, no està bé de salut. Així ho han alertat des del seu compte de Twitter , on indiquen que la salut "cada dia és més preocupant i delicada". A més, han explicat que encara no han fet les proves que necessita.

L'incendi tuit també ha volgut assenyalar els responsables del seu estat de salut. Segons ell, els culpables i còmplices de la situació que viu són el Departament de Justícia de la Generalitat , la formació política Esquerra Republicana i la consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart.