Foto: Twitter



Milers d'usuaris de Twitter s'han queixat aquest dijous 29 de desembre a la matinada sobre errors que està patint la plataforma i que estan bloquejant l'accés a la xarxa social o dificultant l'ús d'algunes de les seves funcions clau.

De fet, més de 15.000 persones han informat de problemes per accedir a Twitter a la web DownDetector (on multitud d'usuaris reporten problemes d'accés a tota mena de plataformes), i aquesta és una de les interrupcions de la xarxa social des de l'adquisició per part del magnat Elon Musk.

Els errors més apuntats per part de tuiters de tot el planeta són la impossibilitat d'accedir a la xarxa social des de l'ordinador o la dificultat de càrrega d'alguns dels tuits.

ELON MUSK SURT AL PAS

Tot i això, prop de les 6 de la matinada (hora peninsular espanyola) el mateix Musk ha sortit al pas de les queixes. Usant la xarxa social, ha dit que s'han implementat "canvis significatius a l'arquitectura del servidor backend" i que els usuaris hauria de "sentir-ho més ràpid".

La d'aquest 29 de desembre és la primera caiguda de la xarxa social des que Musk n'és el propietari.