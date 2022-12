Foto: Mercadona

Mercadona ofereix als seus clients una selecció de productes per encertar-la i només haver de preocupar-se de passar-ho bé aquesta nit de Cap d'Any.

El darrer sopar de l'any es pot fer de manera fàcil amb uns bons entrants de xoriço culà d’engreix ibèric i crema de formatge vell torrat, a més d'uns llagostins cuits. Com a plat principal, el pollastre farcit per escalfar i servir és una de les opcions més còmodes i ràpides.

A l'hora de les postres i els dolços, Mercadona suggereix unes postres de xocolata i caramel o de triple xocolata. I per al moment culminant de la nit, no s’ha d’oblidar mai el raïm fresc sense llavors o en almívar i el cotilló. Tot això, destapant una ampolla de sidra El Mayu per acomiadar l’any 2022 i donar la benvinguda al 2023.